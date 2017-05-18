Кобахия об ИКЦ МВД: полностью соответствует национальным интересам

СУХУМ, 18 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение об ИКЦ МВД России и Абхазии абсолютно соответствует национальным интересам Абхазии, такое мнение высказал министр внутренних дел республики Аслан Кобахия в четверг 18 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эксперты не видят опасности для Абхазии в соглашении об ИКЦ

По его словам, один из главных пунктов соглашения, борьба с организованной преступностью, предусматривает противодействие наркотрафику.

"Вы видите, какой оборот наркотиков в Абхазии. Как бы мы ни старались, решить эту проблему без помощи нашего стратегического партнера будет крайне сложно", — уверен Кобахия.

Министр добавил, что в последнее время правоохранительные органы арестовали 28 человек, занимавшихся сбытом наркотиков в стране, но этой работы недостаточно.

"Никаких площадок для совместной работы не было, но осознание необходимости создания такого центра было", — подчеркнул он.

Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности cовместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подписали министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов в четверг 18 мая.