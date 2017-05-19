Блуждающие берега Черного моря: книга о побережье Гагры

Sputnik, Владимир Бегунов.

Торф на пицундских пляжах

Авторы книги на основании многолетних исследований рассказывают историю Черного моря в районе Гагры. Оно не было статичным, и за тысячелетия сильно меняло свои берега. К примеру, шесть с половиной тысяч лет назад его уровень упал аж на шестнадцать метров, а берег выдвинулся вперед на километр. По бывшему морскому дну прокладывали свои русла реки, менялась флора и фауна. В следующее тысячелетие море вернулось и вобрало в себя небольшие озера, образовавшиеся на его дне.

"Мы разработали методику краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития береговой зоны, — сказал один из авторов Игорь Балабанов в комментарии Sputnik, — и впервые опробовали ее на пицундско-гагрском побережье".

По словам Балабанова, на основании этих исследований были выявлены природные процессы, влияющие на побережье и роль человеческого фактора.

"Для читателей нужно объяснить, что мы имели в виду, когда писали о береговой зоне, — сказал он. – Береговая зона – это пляж с подводным продолжением до глубины 20-25 метров. Эта часть моря и была темой нашего исследования".

Читая книгу Балабанова и Никифорова, узнаешь много нового. К примеру, что биография Черного моря читается по многим признакам. Один из них – нахождение торфа в прибрежной полосе, на глубине нескольких метров. Торф в морских глубинах не образовывается, это свидетельство того, что здесь пять тысяч лет назад было пресноводное неглубокое озеро.

© Sputnik. Книга "Гагрский залив"

Шторм с десятиметровыми волнами

Данные о геологическом строении берега Пицундского полуострова говорят о том, что четыре тысячи лет назад здесь были частые и сильные землетрясения. Когда сюда прибыли греки во втором тысячелетии до н.э. море здесь было бурным, не было закрытых и спокойных бухт для кораблей. Именно поэтому они и назвали его Понтом Аксинским (негостеприимным морем). Античные и византийские авторы оставили свидетельства, что впоследствии навигация в этом районе улучшилась, потом снова ухудшилась. Сейчас разрушительные шторма и землетрясения редки, но все же случаются.

Авторы описывают разрушительные штормы в Гагре в XIX веке. Первый зафиксированный из них датируется ночью с 30 на 31 мая 1838 года. Тогда стихия нанесла катастрофический урон эскадре Черноморского флота. Шторм силой семь-восемь баллов поднял уровень моря почти на два метра. Погибли стоящие на рейде два десятка военных и купеческих кораблей.

Подобная по силе буря разразилась спустя 30 лет, в ночь с 28 на 29 января 1968 года. Тогда восьмибальный шторм породил пяти-семиметровые волны в районе Адлера — Гагры. В открытом море ходили валы высотой до десяти метров. В прибрежной полосе были разрушены и затоплены многие строения, а некоторые засыпаны песком и галькой.

Бзыбь уйдет на север

Игорь Балабанов ведет свои исследования прибрежной полосы Гагрского залива четыре десятилетия. За это время он опубликовал несколько монографий на эту тему. Нынешний научный труд – обобщение многолетних исследований с таблицами, диаграммами о том, как менялись прибрежные течения, волнение моря, температура воздуха.

По мнению директора Института экологии АНА Романа Дбар, это исследование – хорошее подспорье ученым, изучающим Черное море.

© Sputnik. Леон Гуния 13 фактов о Черном море

В заключении авторы книги дают прогноз, как будет меняться побережье. К примеру, ожидаемое за столетие повышение на полметра уровня мирового океана повысит также уровень прибрежных рек и ручьев и сместит русло реки Бзыбь на север.

Авторы пишут, что начавшаяся с 1982 года практика отсыпки пляжей сыграла положительную роль в берегозащите. Она позволила к 1990 году в Гагре и Пицунде почти полностью отказаться от бунов и волноломов. Такие работы требуется продолжать, но только с условием, что искусственно насыпаемый гравий и песок должны быть близки по структуре к естественному на этом пляже.

Капитальное строительство по расчетам ученых должно вестись на расстоянии не менее 120-140 метров от современной береговой линии.

Как пишут Балабанов и Никифоров в конце книги, наблюдения стоит продолжать. Их работа не дает ответы на все вопросы. Необходимо восстановить советскую сеть гидрометеорологических станций, которые бы могли вести регулярные наблюдения с помощью современного оборудования.

Презентация книги о побережье Гагры и видеомост с авторами состоится в пресс-центре Sputnik в понедельник 22 мая в 15.00. Монография "Гагрский залив. Рекреационный потенциал природно-геологических условий прибрежно-морской полосы" вышла в Москве. Редакция Sputnik передаст два экземпляра книги Национальной библиотеке Абхазии.