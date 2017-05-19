Абхазские вина появятся на прилавках Таиланда

СУХУМ, 19 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Первая партия продукции компании "Вина и вода Абхазии" отправлена в Королевство Таиланд, сообщил корреспонденту Sputnik начальник отдела снабжения и логистики "Вина и воды Абхазии" Ибрагим Начкебия в пятницу 19 мая.
"Мы заключили контракт с одной из торговых компаний, которая будут закупать нашу продукцию и реализовывать в Таиланде. Уже отправили первую партию наших вин, около шести тысяч бутылок", — сказал Начкебия.
По его словам, уже через неделю в головном магазине и дегустационном зале зарубежной фирмы появятся абхазские вина "Лыхны", "Радеда", "Эшера", "Анакопия", "Псоу", а также около 600 бутылок красных и белых игристых вин.
Начкебия добавил, что розничная торговля будет производиться в магазинах Бангкока и Пхукета.
Продукцией Сухумского винзавода заинтересовались и китайские бизнесмены, добавил заместитель генерального директора предприятия Валерий Авидзба.
"Представители этих компаний говорили с руководством дирекции нашего предприятия на предмет возможности поставки продукции "Вина и воды Абхазии" в Китай. Мы им передали все сертификаты и необходимые для работы документы, они осмотрели предприятие, дегустаторы попробовали нашу продукцию и остались довольны", — отметил он.
Особенно китайцем понравились полусладкие виды абхазских вин, подчеркнул заместитель гендиректора и признался, что испытывает небольшое волнение по поводу возможностей винзавода удовлетворить потребности огромного китайского рынка.
Будет сложно, отметил Валерий Авидзба, но в случае заключения контракта с китайскими бизнесменами, будет необходимо расширить предприятие.