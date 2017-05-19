Макулатура и идеология: воспоминания о пионерском движении в Абхазии

Sputnik, Владимир Бегунов.

С другим названием и без идеологии

Сегодня многие, чье детство пришлось на советскую эпоху, вспоминают о пионерских отрядах с ностальгией.

"Несмотря на политизированность, это было очень полезное объединение детей, — говорит бывший премьер-министр Абхазии Вячеслав Цугба. — Мы много полезных дел делали: ухаживали за памятниками погибших воинов, помогали инвалидам и пожилым людям. Сейчас такого движения не хватает".

Вячеслав Цугба вспоминает, как в пионерские времена собирал макулатуру и металлолом.

"Пусть в финансовом плане для государства от таких акций было мало пользы, но участие детей в этом процессе было полезным и интересным", — говорит он.

Инженер Госуправления лесного хозяйства Абхазии Пач Барциц рассказывает, что также участвовал в сборе макулатуры и металлолома и считает пионерию напрасно забытой организацией.

© Sputnik. Борис Кавашкин День пионерии: как хулиган Фигура победил Тимура

"Идеологическая составляющая, конечно, была, и от нее можно отказаться, а саму массовую детскую организацию неплохо бы возродить, возможно, с другим названием, — говорит Вячеслав Цугба. – Она учила коллективизму, жить с пользой для общества. Для детей того времени пионерия была значимым этапом жизни".

Сбор денег на танк

В книге "Пионерия Абхазии на марше", изданной к пятидесятилетию пионерской организации в 1972 году, говорится, что в республике пионерское движение официально появилось 2 мая 1923 года.

Через три года состоялось торжественное открытие Центрального пионерского клуба. На тот момент в рядах пионеров в Абхазии было пять тысяч человек.

В августе 1929 года на первом слете пионеров в Москве Абхазию представляли четверо сухумских школьников: Акибей Хонелия, Михаил Шамба, Раиса Ищенко и Александр Барташевич. В 1935 году на всесоюзном конкурсе лучших вожатых пионерских отрядов среди победителей были и двое человек из Абхазии: Михаил Фисенко из Сухума и Даратия Гумба из Гудауты.

Известно, что в 1943 году пионеры из Очамчыры обратились с призывом к абхазским школьникам собирать деньги на танк "Юный пионер". Сохранилось имя одного из пионеров Раждена Хикуба из Лыхны, который сдал десять тысяч рублей, заработанных летом в колхозе.

В шестидесятые годы в Сухумском Доме пионеров появился клуб интернациональной дружбы имени казненного после политического переворота генсека Ирака Саляма Адиля. Абхазские пионеры переписывались со школьниками стран соцлагеря. Собирали посылки в развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки.

© Sputnik. Владимир Бегунов Сухумское письмо в будущее: адресат выбыл

Пионеры сухумской Горской школы № 10 в конце шестидесятых годов вместе с Героем Советского Союза Никифором Усовым и первой абхазской летчицей Мери Авидзба совершали походы через перевалы Клухор, Донгуз-Орун, Басса, устанавливали памятники погибшим в Великой Отечественной войне.

"Сейчас есть много кружков и кружков по интересам, — говорит Пач Барциц, — но пионерия была всесоюзной организацией с большими возможностями. Ей принадлежали пионерские лагеря. Я в детстве, к примеру, два раз проводил лето в таком лагере".

Зарождение пионерской организации в СССР началось с доклада Надежды Крупской «О бойскаутизме» в ноябре 1921. Крупская призывала взять на вооружение скаутские методы и создать детскую организацию, скаутскую по духу и коммунистическую по содержанию. Сначала комсомольские лидеры восприняли эту идею крайне негативно. Но после выступления Надежды Константиновны на бюро ЦК РКС была создана специальная комиссия для выработки базиса новой организации. Название «пионеры» было позаимствовано у "пионеринга" - движения у американских скаутов, разработанного писателем Сентоном-Томсоном. Его суть была в обучении детей выживанию в дикой природе. Компартия очистила термин полностью от первоначального смысла и наполнила своим содержанием, как и предлагала изначально Крупская в своем докладе.