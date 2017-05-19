Художница из Абхазии примет участие в выставке в Ереване

СУХУМ, 19 май — Sputnik, Амра Амичба. Художница из Абхазии Екатерина Гуськова представит на международной выставке в Ереване четыре картины на гоночную тему, об этом по телефону из Армении художница сообщила корреспонденту Sputnik.

По ее словам, собираясь с друзьями в поездку в Ереван, выяснила у своих армянских коллег о планируемых выставках, с тем, чтобы принять в них участие.

"Я фанат "Формулы 1" и пишу картины на гоночные темы в том числе. Мои картины немного абстрактные, на них изображен болид известного гонщика Льюиса Хэмилтона", — рассказала Екатерина Гуськова.

Художница подчеркнула, что в каталоге выставки будет указано, что она представляет Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Морская" выставка Екатерины Гуськовой прошла в Сухуме

"Буду выставляться под нашим флагом, так сказать", — заметила она.

Екатерина Гуськова уверена, что может получить приглашения на выставки и в других странах.

Международная выставка ArvesTExpo 2017 Yerevan пройдет в Ереване с 23 по 29 мая.

У молодой художницы Екатерины Гуськовой было уже восемь персональных выставок, самая последняя "Киноафиши" состоялась в фойе РУСДРАМа.

Рисует Екатерина с четырех лет, окончила художественную школу, затем изобразительный факультет АГУ. Сейчас преподает в сухумской Школе искусств имени Ковача, также у нее студия живописи для детей.