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Картина Екатерины Гуськовой

Художница из Абхазии примет участие в выставке в Ереване

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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В международной выставке картин ArvesTExpo 2017 Yerevan, которая откроется в Ереване 23 мая, примут участие художники из Израиля, Ирана, Германии, Италии, Франции и Абхазии.

СУХУМ, 19 май —  Sputnik, Амра Амичба. Художница из Абхазии Екатерина Гуськова представит на международной выставке в Ереване четыре картины на гоночную тему, об этом по телефону из Армении художница сообщила корреспонденту Sputnik. 

По ее словам, собираясь с друзьями в поездку в Ереван, выяснила у своих армянских коллег о планируемых выставках, с тем, чтобы принять в них участие. 

"Я фанат "Формулы 1" и пишу картины на гоночные темы в том числе. Мои картины немного абстрактные, на них изображен болид известного гонщика Льюиса Хэмилтона", — рассказала Екатерина Гуськова. 

Художница подчеркнула, что в каталоге выставки будет указано, что она представляет Абхазию. 

Картина Екатерины Гуськовой
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Морская" выставка Екатерины Гуськовой прошла в Сухуме

"Буду выставляться под нашим флагом, так сказать", — заметила она.

Екатерина Гуськова уверена, что может получить приглашения на выставки и в других странах.

Международная выставка ArvesTExpo  2017 Yerevan пройдет в Ереване с 23 по 29 мая. 

У молодой художницы Екатерины Гуськовой было уже восемь персональных выставок, самая последняя "Киноафиши" состоялась в фойе РУСДРАМа. 

Рисует Екатерина с четырех лет, окончила художественную школу, затем изобразительный факультет АГУ. Сейчас преподает в сухумской Школе искусств имени Ковача, также у нее студия живописи для детей. 



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