Абхазский вольник взял "серебро" первенства Европы

СУХУМ, 19 май — Sputnik, Амра Амичба. Баграт Пандария стал серебряным призером Первенства Европы по вольной борьбе среди младших юношей в составе сборной России. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил первый тренер спортсмена Тимур Джопуа, который поехал в Белград поболеть за воспитанника.

Фото предоставлено Тимуром Джопуа Баграт Пандария стал серебряным призером Первенства Европы по вольной борьбе среди младших юношей в составе Сборной России

В общей сложности Баграт Пандария провел пять поединков среди младших юношей в весовой категории до 59 килограммов. Четыре поединка с представителями Латвии, Беларуси, Турции и Азербайджана, по словам Джопуа, молодой спортсмен уверенно выиграл.

"Так получилось, что в финале Баграт встретился с борцом из своей команды – из сборной России. Бой завершился со счетом 7:2. Но проиграть своему не обидно, — заметил Тимур Джопуа. – Выступил очень уверенно, целеустремленно, немного не хватило в финале. Занял второе место, стал серебряным призером, что тоже очень хорошо. Главный тренер Сборной России был доволен им".

По итогам Первенства Европы по вольной борьбе Сборная команда России заняла первое место.

Фото предоставлено Тимуром Джопуа Баграт Пандария

На коврах спортзала "Aleksandar Nikolic" в Белграде (Сербия) 19 — 21 мая состоялось Первенство Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди школьников. Сильнейшие юные борцы и борчихи континента, учащиеся в общеобразовательных учебных заведениях, разыграли 30 комплектов наград в десяти весовых категориях.