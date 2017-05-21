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Баграт Пандария

Абхазский вольник взял "серебро" первенства Европы

Фото предоставлено Тимуром Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (117)
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Первенство Европы по вольной борьбе, греко-римской и женской борьбе среди школьников проходило в Белграде в Сербии с 19 по 21 мая.

СУХУМ, 19 май —  Sputnik, Амра Амичба. Баграт Пандария стал серебряным призером Первенства Европы по вольной борьбе среди младших юношей в составе сборной России. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил первый тренер спортсмена Тимур Джопуа, который поехал в Белград поболеть за воспитанника. 

Баграт Пандария стал серебряным призером Первенства Европы по вольной борьбе среди младших юношей в составе Сборной России
Фото предоставлено Тимуром Джопуа
Баграт Пандария стал серебряным призером Первенства Европы по вольной борьбе среди младших юношей в составе Сборной России

В общей сложности Баграт Пандария провел пять поединков среди младших юношей в весовой категории до 59 килограммов. Четыре поединка с представителями Латвии, Беларуси, Турции и Азербайджана, по словам Джопуа, молодой спортсмен уверенно выиграл. 

"Так получилось, что в финале Баграт встретился с борцом из своей команды – из сборной России. Бой завершился со счетом 7:2. Но проиграть своему не обидно, — заметил Тимур Джопуа. – Выступил очень уверенно, целеустремленно, немного не хватило в финале. Занял второе место, стал серебряным призером, что тоже очень хорошо. Главный тренер Сборной России был доволен им". 

По итогам Первенства Европы по вольной борьбе Сборная команда России заняла первое место. 

. Баграт Пандария
Фото предоставлено Тимуром Джопуа
Баграт Пандария

На коврах спортзала "Aleksandar Nikolic" в Белграде (Сербия)  19 — 21 мая состоялось Первенство Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди школьников. Сильнейшие юные борцы и борчихи континента, учащиеся в общеобразовательных учебных заведениях, разыграли 30 комплектов наград в десяти весовых категориях.

 

Темы:
Спортивная Абхазия (117)


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