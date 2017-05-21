Более 200 человек бесплатно обследовались на ВИЧ в Сухуме

СУХУМ, 21 май — Sputnik, Амра Амичба. Более 200 человек прошли экспресс-диагностику на гепатиты В, С, вич-инфекцию и сифилис в Сухуме. Об этом сказала исполняющий обязанности главного врача Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Натела Топурия.

Акция приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа в Сухуме проходила в течение трех дней, и люди проявляли активность, говорят медики.

"Не только из Сухума, даже из Ткуарчала и Гала приезжали специально, чтобы у нас обследоваться. Может сказался тот факт, что диагностика бесплатная. Потому что один анализ только стоит около 500 рублей. А здесь можно экспресс-методом получить результаты по 4 видам заболевания", — сказала психолог Центра СПИД Ринета Ануа.

По ее словам, если выявляется положительный результат, пациент направляется на дообследование в Республиканский кожвендиспансер. За три дня с вич-инфекцией не выявлено никого, диагностировано много больных с гепатитами В, С, и один случай сифилиса.

© Sputnik. Амра Амичба Более 200 человек прошли бесплатную диагностику на вич в Сухуме

"Человек не знал, что болен, пришел просто провериться, и был удивлен результатом", — заметила Ануа.

В последний день акции передвижная лаборатория медиков стояла на Набережной Сухума на площади Сергея Багапш. Натела Тапурия с сожалением констатировала, что одно из близлежащих кафе отказало врачам в розетке на 220 Вольт для центрифуги.

На табло, предоставленном Инфомост, в течение дня крутили социальный ролик о Всемирном дне памяти жертв СПИДа, со статисткой заболевания в мире и республике, и призывающий принять участие в бесплатном обследовании.

"Нужно знать историю своих болезней, чтобы не быть паразитом в обществе. Если я болен, сам того не желая, могу окружающим нанести вред. Я хочу знать, если что-то не так", — сказал 34-летний Рустам Гобечия, который, увидев машину медиков, подошел пройти экспресс-диагностику. По его словам, он не жалуется на здоровье, но в последний раз обследовался десять лет назад, когда был еще студентом.

Пенсионер Валерий Герхелия тоже решил сдать кровь и пройти обследование на Набережной.

"Я знал, что сегодня после трех дня и до вечера здесь будет стоять машина. Узнал об этом у своего врача. Самому пройти платное обследование дороговато получается, поэтому решил воспользоваться сегодняшней акцией по бесплатной экспресс-диагностике", — сказал пенсионер.

По информации и.о. главврача Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателы Топурия в Абхазии с 2002 года на учете стоит 1336 больных с диагнозом вич, из низ 450 человек получают постоянное лечение терапией.

© Sputnik. Амра Амичба На сухумской набережной прошла акция Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД

"У нас 9 детей инфицированных. В то же время от 300 матерей, вовремя вставших на учет, родились здоровые дети, — подчеркнула она. — Вич – хроническое, вялотекущее, хорошо контролируемое препаратами заболевание. Если человек своевременно узнает о своем заболевании, пока иммунитет не снизится, и начинает терапию, то он может чувствовать себя хорошо и живет десятилетиями, и может умереть совершенно не от вич-инфекции, от инфаркта, например, от чего никто не застрахован".

В год в Абхазии 12-13 человек умирает от ВИЧ-инфекции и СПИДа, и это те люди, которые не знали, не хотели или обратились поздно, заметила врач.

"Почему это заболевание наиболее распространено, потому что человек не зная, что он болен, может заражать людей. С момента заражения до момента заболевания проходит до 10 лет, поэтому необходимо проходить профилактику хотя бы раз в год. Если каждый человек пойдет и обследуется, то население будет более здоровым", — уверена Натела Топурия.

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде.

© Sputnik. Амра Амичба На сухумской набережной прошла акция Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек.



