МВД Абхазии об оформлении вида на жительство и паспортов: проблем нет

Л. Гогохия из города Гал: Может, у вас есть информация о том, почему не начали оформление вида на жительство и паспортов в городах Гал, Очамчыра и Ткуарчал?

Sputnik, Бадрак Авидзба: Как сообщили в МВД республики, в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах ведется прием документов на получение статуса гражданина Абхазии и получения вида на жительство.

Заявления на получение паспорта гражданина Абхазии и вида на жительство рассматриваются в течение двух месяцев, сообщает МВД.

Глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия также рассказала Sputnik о том, что технических проблем с принятием документов на получение вида на жительство и паспорта гражданина Абхазии нет.

"Люди могут приносить документы на получение вида на жительство и паспорта. После изучения документов в установленные законом сроки будет решаться — выдавать паспорт гражданина Абхазии или же выдать вид на жительство", — сообщила Чачхалия.

В соответствии с законом паспортом гражданина может обладать человек, который жил с 1994 по 1999 годы на территории Абхазии. Гражданин должен принести свидетельство о рождении, фотографии, квитанцию об оплате, и дальше будут проводиться проверки по линии СГБ и по линии участковых. Будет создан материал, если документы соответствуют всем требованиям, то он получит паспорт гражданина Абхазии.

В случае если человеку не полагается гражданство Абхазии, то он получит вид на жительство.

На вид на жительство могут рассчитывать граждане, которые с 1999 года не менее десяти лет проживали на территории сел Галского района. Также вид на жительство могут получить лица без гражданства, которые проживают на территории Абхазии с 1999 года, и граждане иностранных государств, которые имеют брак с гражданином или гражданкой Абхазии.

Вид на жительство обойдется в 940 рублей, а паспорт гражданина Абхазии в 450 рублей.

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