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Мужские руки в наручниках

Гражданина Германии задержали за нарушение госграницы Абхазии

© Fotolia/ BillionPhotos
В Абхазии
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В районе населенного пункта Пичора сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Абхазии задержан нарушитель государственной границы Республики Абхазия в понедельник 22 мая.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik, Амра Амичба. Гражданина Германии задержали за незаконное пересечение государственной границы из Грузии в Республику Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

"Гражданин Германии пояснил, что занимается пешим туризмом и о прохождении Государственной границы Республики Абхазия не осмедомлен", — отмечается в сообщении.

Сотрудники Погрануправления ФСБ России в Абхазии для принятия дальнейших процессуальных решений задержанного передали компетентным органам Республики Абхазия.




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