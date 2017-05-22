Гражданина Германии задержали за нарушение госграницы Абхазии

СУХУМ, 22 мая — Sputnik, Амра Амичба. Гражданина Германии задержали за незаконное пересечение государственной границы из Грузии в Республику Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

"Гражданин Германии пояснил, что занимается пешим туризмом и о прохождении Государственной границы Республики Абхазия не осмедомлен", — отмечается в сообщении.

Сотрудники Погрануправления ФСБ России в Абхазии для принятия дальнейших процессуальных решений задержанного передали компетентным органам Республики Абхазия.



