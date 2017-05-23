Дюжина абхазских картин: узнай художника по стилю

Многие сухумские модницы уже приобрели себе эксклюзивные сумочки ручной работы от Оксаны Цвижба, Sputnik решил выяснить, чем же привлекательны изделия мастерицы.
Россотрудничество организует международный информационный проект среди иностранных граждан "Почитаем Пушкина!" в преддверии Дня русского языка и ко дню рождения Александра Пушкина, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.
В Государственную думу внесены законопроекты, которые в случае принятия могут облегчить получение гражданства России иностранцами, однако Государственное правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ против.
День принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии, который отмечают 29 мая, объявлен выходным – республика будет отдыхать три дня подряд.
В столице Азербайджана стартует неделя моды – Azerbaijan Fashion Week, на которую съехались дизайнеры одежды из разных стран мира.
Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян откликнулся на теракт на стадионе "Манчестер Арена".
Один из фигурантов по делу казахстанского олигарха и бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова неожиданно полностью признал свою вину.
США и Ирландия начали закупать кыргызстанские IT-программы, произведенные в Парке высоких технологий.
Контейнерный поезд China Brilliant отправился из Китая в Беларусь в рамках проекта "Один пояс – один путь". Время в пути составит примерно 10 суток.
На границе Латвии и Эстонии появилось табло, показывающее сумму, которую Таллин недополучит из-за низких цен на алкоголь у соседей.
Литва прочно входит в десятку стран с наибольшим количеством суицидов и является самой «самоубийственной» в Европе.
Глава молдавского правительства Павел Филип сообщил, что после реформы правительства часть министров не войдет в состав нового кабмина.
За 10 лет, прошедшие после принятия закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" в Таджикистане сэкономлено 17 миллиардов сомони.
Универсальная межбанковская розничная платежная система GlobUzCard составит конкуренцию UzCard.
Организаторов концерта Сергея Лазарева в Таллинне заставили переписать афиши, которые изначально были выпущены на русском языке.
День принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии, который отмечают 29 мая, объявлен выходным – республика будет отдыхать три дня подряд.
В столице Азербайджана стартует неделя моды – Azerbaijan Fashion Week, на которую съехались дизайнеры одежды из разных стран мира.
Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян откликнулся на теракт на стадионе "Манчестер Арена".