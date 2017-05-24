Абхазы на коне: прошлое и настоящее наездничества в Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik

Один из самых ярких примеров, говорящий о значимости коня в жизни абхазов, – это эпизод знаменитой новеллы Михаила Лакрба "Гость". К Ханашву Цугба, сидевшему под чинарой во дворе своей апацхи, спешно пришел гость с просьбой спрятать его от преследующих его людей. Гость рассказал, что он убил человека за то, что его оскорбили, хлестнув нагайкой его коня. То есть конь считался неотъемлемой частью человека, его верным и надежным "другом".

"Особенно абхазцы любят скачки и в этом отношении представляют собою прекрасных наездников. Любят также они и стрельбу, которой сопровождают все торжества", — писал профессор Петр Ковалевский, изучавший жизнь и культуру народов Кавказа.

Роль коня в жизни абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук Летят мои кони: фоторепортаж из Кутола 14

Одна из абхазских поговорок о лошади гласит "Аҽы ауаҩы ишьа алоуп" ("У лошади человеческая кровь"). Эта поговорка достаточно полно отражает отношение абхазов к лошади. Важно отметить, что у древних абхазов существовало божество лошадей – Аҽышьашьана. Это божество связано с абхазским фольклором, с именем нарта Шьашьын, который присматривал за нартским табуном.

"Коневодство и верховая езда – часть духовной и материальной культуры абхазов. Абхазы традиционно считаются нацией, которая развила верховую езду. В фольклоре лошадь представлена как надежный друг, помогающий герою в его делах. В Нартском эпосе, конь Бзоу –помощник главного героя эпоса Сасрыквы", — пишет в своей монографии "Верховая езда абхазов" ученый Георгий Амичба. Конь Сасрыквы Бзоу, согласно большинству сказаний, родился одновременно со своим хозяином. Умирает же Сасрыква вскоре после смерти своего любимого коня.

Абхазы создали немалое количество конноспортивных игр, появление которых связано с охотой и военными событиями жизни абхазов, подчеркивает ученый.

"В селе Адзюбжа Очамчырского района в захоронении знатного воина обнаружена уникальная бронзовая маска коня, предположительная рабочая датировка которой — IV в. до н.э. На фоне этого вывод о том, что "неоднократно зафиксированные на могильниках Цебельды захоронения лошадей говорят о высоком уровне местного коневодства", сегодня не выглядит неожиданным. Этот вывод в данном случае говорит прежде всего о преемственности много раньше сложившихся традиций", — пишет публицист Якуб Лакоба.

Доказательством древности культа коня у абхазов может явиться и имеющийся топонимический материал, утверждает он.

"Перевал Анҽхы или Эхы — буквально — голова кобылы, населенный пункт Аҽмарда — буквально — лошадиный склон, название речки Аяура, впадающей в один из главных притоков Бзыби — Бааю, или Баул, недалеко от села Псху, а буквально — уздечка, а также название ущелья этой речки Аяураԥсҭа и многие другие. Природно-географические условия проживания древнеабхазских племен, пересеченность местности и сложность рельефа также являлись фактором, во многом определявшим особую потребность в лошадях в социально-бытовых целях", — отмечает Лакоба.

В могилу хорошего наездника закапывали его верного коня и ружье. В нартских сказаниях всадниками рисуются Сасрыква и другие герои. Все они настолько тесно связаны с конями, что как бы сливаются в единый образ человека-коня — аҽыуаю, (конь-человек).

Современное наездничество в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук Скачки в Кутоле: Первомай в Абхазии

Сегодня многие традиционные виды наездничества в Абхазии отошли на задний план. Довольно редко можно встретить человека, передвигающегося при помощи лошади. Часто можно наблюдать, как кони в Абхазии бродят по полям, и многие из них не имеют своих хозяев. При этом нельзя сказать, что лошади окончательно выпали из жизни абхазов, некоторые крестьяне до сих пор пользуются лошадьми при вспашке кукурузных полей и уборке урожая. На лошадях люди отправляются на охоту в горы и везут на мельницу мешки с кукурузой.

"Сегодня с развитием технического прогресса многие традиционные правила наездничества стали меняться. Но несмотря на это, наездничество пока сохраняется, особенно в предгорных селах", — отмечает ученый Георгий Амичба.

Особое внимание сегодня уделяется конноспортивным играм, практически каждое абхазское село имеет собственную команду для участия в различных соревнованиях, проводимых в республике.

"Коневодство – это наше национальное занятие. На сегодня мы выращиваем чистокровных верховых лошадей, это английские, американские, немецкие, кабардинские, голландские породы лошадей", — сказал президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

Разведением абхазской породы лошадей в республике не занимаются, так как это весьма сложный процесс, добавил он.

"После войны мы стали заниматься только чистокровными породами лошадей. Нам принадлежат уже два выкупленных конезавода в Краснодарском крае, мы выращивает своих жеребят, и думаю, что через два года сможем выставлять наших коней на соревнования", — рассказал он.

Роль лошади для абхаза не изменилась с течением времени, уверен Аслан Камлия.

"Для абхаза лошадь всегда была на высоте, абхазы всегда ценили лошадей. Каждый абхаз всегда приобретал именно лошадь. На конях люди гарцевали, показывали свое мужество. Сегодня у нас это перешло к спортивному составляющему, это метание дротиков, конный футбол, аимцакьача, рубка, джигитовка", — заметил он.

По словам Аслана Камлия, Федерация конного спорта планирует и дальше развивать национальные виды конного спорта. Он отметил, что в республике открываются детские конноспортивные школы. Помимо детской конноспортивной школы "Леон" в селе Ачадара, планируется также открытие подобной школы в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчырскго района для привлечения детей к конному спорту.