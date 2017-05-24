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Архивное фото танцев

НТВ объявил кастинг в новый проект "Ты супер! Танцы"

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Летом 2017 года начнутся кастинги нового танцевального конкурса телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" для детей, которые не имеют возможности показать свой талант на большой сцене.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Анжелика Бения. Осенью 2017 года на телеканале НТВ начнется новый проект "Ты супер! Танцы", сообщил на пресс-конференции генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

"Следующей весной обязательно стартует второй сезон конкурса для юных вокалистов "Ты супер!". Но чтобы не ждать целый год, уже осенью на канале НТВ начнется новый проект "Ты супер! Танцы". Теперь не только вокально одаренные, но и хорошо танцующие дети смогут проявить свой талант", — сказал Вайнштейн.

Будет проведен дистанционный кастинг среди детей, проживающих в приемных и опекунских семьях, детдомах, школах-интернатах. Участниками нового шоу могут стать дети, занимающиеся балетом (классический, романтический, современный), этническими танцами (народными танцами, отражающие традиции и обряды своего народа), историческими танцами (контрданс, полонез, балло и другие), бальными танцами (европейские и латиноамериканские), а также спортивными и современными танцами (свободный танец, контемпорари, модерн, джаз-модерн, хастл, стрит-дэнс, хип-хоп, брейк-данс, крамп, поппинг, локкинг, R&B, тектоник и другие).

Чтобы стать участником кастинга, необходимо прислать видеоролики со своими выступлениями, вместе с контактной информацией о месте проживания, учебы юных танцоров–претендентов на участие в проекте на нашу почту info.abk@sputniknews.com. Прием заявок завершится 20 июня. Съемки проекта "Ты супер! Танцы" начнутся в августе 2017 года. 

Лучшие хореографы страны соберутся на НТВ, чтобы доказать – танцевать может каждый. Уже летом начнутся кастинги в танцевальный детский конкурс "Ты супер! Танцы", который продолжит тенденцию социальных проектов телеканала НТВ. 

Напоминаем, что суперфинал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" пройдет 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт в эфире телеканала НТВ и трансляциях новостного агентства Sputnik. 

 



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