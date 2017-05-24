Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться

СУХУМ, 24 мая — Sputniк, Владимир Бегунов. Рауль Хаджимба подчеркнул, что многочисленным организациям русских общин нужно продолжить работу по объединению, сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

"Община должна работать во благо тех людей, которых она представляет, и самой страны, где они проживают, — заявил президент. — Необходимо сесть всем вместе и безо всяких упреков друг другу начать диалог об объединении".

Чрезвычайный и Полномочный посол России Семен Гигорьев сказал, что необходимо создать рабочую группу для решения двух задач.

"В первую очередь требуется провести инвентаризацию всех организаций для понимания их численности, — объяснил Гигорьев. — После этого необходимо начать подготовку конференции по их объединению".

Председатель Координационного Совета Русских общин Игорь Лищенко согласился с необходимостью создания рабочей группы и начала работы по объединению организаций.