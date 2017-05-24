Игры вокруг Соглашения об ИКЦ МВД Абхазии и России

На прошлой неделе министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов подписали Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности совместного Информационно-координационного центра (ИКЦ) органов внутренних дел РА и РФ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Соглашение о совместном ИКЦ МВД Абхазии и России подписано в Сочи

Центр создан для координации деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений.

Рауль Хаджимба по этому поводу высказался следующим образом: "Структура и штатное расписание Центра утверждаются МВД Абхазии и МВД РФ по представлению директора ИКЦ в пределах штатной численности… Директор Центра и его заместитель назначаются сроком на три года совместным решением министров внутренних дел Абхазии и России. Руководители ИКЦ не могут быть представителями одного государства и назначаются поочередно от каждого государства по принципу ротации… Центр осуществляет задачи по организации обмена оперативной информацией с правоохранительными органами РА и РФ, а также по ведению необходимых оперативных и криминалистических учетов, ведению специального банка данных об организованных преступных сообществах, содействует в реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющих угрозу безопасности Республике Абхазия и Российской Федерации».

Как видим из слов президента Абхазии, предусматривается, что работа Центра будет строиться на паритетных началах и связана она исключительно с организацией коммуникации между органами МВД двух стран, а также обменом информацией (базами данных, оперативной информацией и тому подобным). Посему удивительно, что кое-кто из абхазских политиков увидел в подписанном соглашении (видимо, между строк) попытку вмешательства России во внутренние дела Абхазии.

Фактически заявление президента республики стало ответом на принятое 17 мая Народным Собранием Абхазии постановление "О заявлении Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в связи с подписанным Соглашением между Республикой Абхазия и Российской Федерацией "О порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел". В нем было предложено дополнить статью 4 Соглашения частью следующего содержания: "Центр не обладает правом осуществления деятельности, регламентированной Законом Республики Абхазия "Об оперативно-розыскной деятельности".

Странное предложение: с каких пор в договоры о совместной деятельности принято вносить пункты о том, чего договаривающиеся стороны НЕ должны делать? Не летать на Луну, например, или не играть в футбол в рабочее время. (Тем более что Закон Республики Абхазия «Об оперативно-розыскной деятельности», не предусматривающий вмешательства в эту деятельность кого-либо, помимо тех структур, которые определены законом, никто не отменял). Впрочем, это вопрос не столько к депутатам, сколько к юристам Народного Собрания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эксперты не видят опасности для Абхазии в соглашении об ИКЦ

Замечу, что обсуждение текста соглашения носило предельно открытый характер, и документ обсуждался всеми заинтересованными сторонами в течение двух с половиной лет – с ноября 2014 года, когда между Абхазией и Россией был подписан Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий создание совместного ИКЦ органов внутренних дел. То есть все, кто хотел высказаться по поводу текста соглашения, имели такую возможность. (Ну, а кто не успел – будьте добры, не машите кулаками после драки, а становитесь в очередь из тех, кто намерен вынести на обсуждение членов парламента ту или иную законодательную инициативу).

Тот факт, что в обсуждении документа приняли самое активное участие не только представители МВД и других силовых структур республики, но и парламентарии, подтвердил депутат VI созыва Народного Собрания Астамур Логуа, который отметил, что соглашение обсуждалось на протяжении долгого времени, и наконец-то стороны подошли к его подписанию. "Вы знаете, что соглашение претерпело существенные изменения, — заявил он в своем интервью для Sputnik Абхазия, — и ряд беспокоящих наше общество направлений были из него исключены".

Депутат отметил, что считает соглашение о создании совместно с Россией ИКЦ органов МВД сбалансированным документом и надеется, что абхазский парламент его ратифицирует.

Тем не менее, уже на следующий день после заявления Астамура Логуа, его коллега Рауль Лолуа выступил в качестве критика текста соглашения. Так, в студии радио Sputnik он 19 мая оппонировал секретарю Совета безопасности Абхазии Мухамеду Килба и утверждал, что в соглашении имеются пункты, которые могут стать невыгодными для республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Три буквы "раздора": споры об абхазо-российском ИКЦ

Лично я не имею ничего против любой дискуссии и мер предосторожности, и считаю, что лучше, как говорится, "перебдеть", чем "недобдеть". Если, конечно, дискуссия и разного рода критика идут на пользу обществу, а не являются результатом нездоровой любви к самому процессу бесконечных обсуждений. Однако же, как предпринимателя, активного участника ежегодных Абхазо-российских деловых форумов и сторонника развития экономических связей между Абхазией и Россией меня не может не беспокоить факт явно затянувшегося (на два с половиной года) решения вопроса о создании ИКЦ.

С моей точки зрения, одной из причин такой вот неторопливости в решении очень важного для развития республики вопроса является позиция людей, которые включаются в дискуссии не во время собственно обсуждения какой-либо проблемы, а как правило, после нее или в самый последний момент (перед подписанием договора, перед голосованием в парламенте и так далее), тем самым тормозя процесс приведения отношений между двумя странами в соответствующие правовые форматы, предусматривающие строгую ответственность двух сторон.

Я знаю, что проблема криминогенной обстановки в Республике Абхазия волнует многих российских предпринимателей, которые, часто не получая вразумительных ответов по поводу создания в стране соответствующих условий для инвестиций, в итоге разворачиваются и уходят в Крым или в Краснодарский край.

Надеюсь, что подписание соглашения о создании органами МВД Абхазии и России Информационно-координационного центра позволит повысить уровень безопасности в республике, а также внесет определенную ясность в отношения между двумя странами по такому важному вопросу.



