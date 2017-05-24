Пять дней "засухи": жители Синопа и Келасура дождались воды

Жизнь без воды

Письмо отчаяния от жительницы улицы Услара Нателы Аршба пришло в редакцию Sputnik утром 24 мая. Она сообщила, что в районе Келасура и Синопа уже пятый день нет воды, а у одного из водопроводных кранов, куда вода поступает самотеком, выстраиваются целые очереди.

"Люди с баклажками стоят в очереди у кранов. Ходим на водопой, так сказать. А сколько унесет с собой воды пенсионер? Звонили в водоканал, там сказали, что сломался насос стоимостью 700 тысяч, и к тому же прорвало трубу, предположительно, проходящую под рекой Келасур. Если это возможно, обратите на нас внимание, напишите статью о нас", — попросила Аршба от лица всех соседей.

Мы встретились с жителями нескольких домов Синопа у того самого "спасительного" крана, куда пришли женщины и дети с ведрами, пятилитровыми баклажками и вещами для стирки.

Они были в курсе, что идут ремонтные работы, которые могут затянуться еще на несколько дней, но на тот момент синопцы даже не надеялись, что к вечеру того же дня в их дома придет "счастье".

Жильцы поделились тем, как тяжело им пришлось за эти пять дней. Тем, кому не повезло иметь рядом с домом водопроводный кран, приходилось ездить в соседние районы, и автор письма Натела Аршба — одна из них.

"Я живу чуть дальше и езжу сюда за водой. Как говорится, ходим к этому крану, как на водопой. С баклажками, "пятилитровками" и ведрами. Питьевую воду покупаем, а детей купаем как можем. Я пока стирку не начинала, но знаю, что соседи мои ходят сюда стирать", — рассказала Натела Аршба.

Пенсионерам пришлось тяжелее всех. 86-летняя Мария Хриштагян живет одна в квартире на третьем этаже, и все эти пять дней она преодолевала нелегкий в ее возрасте путь к "водопою". Если к крану она шла налегке, то на обратном пути тяжелые баллоны или ведра сильно усложняли задачу.

Несмотря на то, что пенсионерке помогали соседи, ее огорчило отсутствие внимания со стороны властей.

"Я видела, как людям привозят воду после стихийных бедствий. А нам никто ничего не привозил. Я не знаю, может, у администрации города нет такой возможности, но, если хоть один раз в сутки нам привезли бы водичку, было бы легче", — сокрушается Хриштагян.

Ее соседка, тоже пенсионерка, Тамара Каминская добавила, что в доме живут инвалиды, которые не могут самостоятельно ходить за водой.

"Вон там живет женщина, которая ходит на костылях, а муж у нее болеет, ему 82 года. Можно ведь как-то организовать, чтоб этим старым людям принесли водичку. Я бы сказала большое спасибо, если мне хотя бы баллончик воды привезли", — сетовала Тамара.

Дело труба

К обеду 24 мая еще не было никаких надежд на то, что люди получат, долгожданную воду в ближайшие часы, но работа по восстановлению водоснабжения на реке Келасур не останавливалась ни на минуту.

Мы встретились с начальником Сухумского водоканала Тенгизом Квициния и депутатом Народного Собрания Лашей Ашуба, которые рассказали, что из-за обильных дождей уровень воды в реке Келасур поднялся, а сильное течение повредило водопровод, который питает эти части Сухума.

"Как вы видите, сейчас сильное течение и высокий уровень воды. Вместе с Гулрыпшским районом мы третий день меняем русло реки, чтобы открыть доступ к поврежденной трубе. Как только это удастся сделать, мы приступим к ремонтным работам", — рассказал Квициния.

Спустя несколько часов это сделать удалось. Трактор, который предоставили частные лица – владельцы местного щебеночного карьера – за два дня перегрузил десятки тонн камней, песка, ила и перенаправил русло.

Когда уровень воды спал, открылся тот самый злосчастный водопровод, который был сильно поврежден течением и камнями.

"Добрались до трубы и заварили ее. Воду подали. Обзвонили жителей Синопа и Келасура, все хорошо, все удачно закончилось", — рассказал начальник Сухумского водоканала Тенгиз Квициния.

Депутат Парламента Абхазии Лаша Ашуба планировал начать организацию доставки воды во дворы, где нет кранов, и привлечь к этому волонтеров, но до этого, к счастью, дело не дошло.



