Не пустой звук: тест на знание абхазских традиций

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Финал проекта "Ты супер!" покажут на сухумской набережной Трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу «Ты супер!» и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будет организован в Сухуме 27 мая в 19:00. 27

Источник: в дом главы села Отобая была брошена граната Преступление произошло в три часа ночи, сам глава администрации села Отобая Виталий Сорокин в момент взрыва находился в соседней комнате, поэтому не пострадал. 114