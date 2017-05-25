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Зрители в Очамчыре во время выступления Валерия Адлейба на шоу Ты супер!

Финал проекта "Ты супер!" покажут на сухумской набережной

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (129)
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Трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будет организован в Сухуме 27 мая в 19:00.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Анжелика Бения. Жители и гости столицы Абхазии смогут увидеть финал проекта "Ты супер!" на большом экране на площади у Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба 27 мая в 19:00.

Руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба отметил, что агентство радо быть организатором такого концерта.

"Все жители Абхазии с трепетом следят за судьбой Валерии Адлейба в проекте "Ты супер!". Вся страна объединена надеждой на победу финалистки из Абхазии. Sputnik Абхазия рад предоставить жителям и гостям столицы возможность собраться вместе, чтобы посмотреть трансляцию финала на площади возле Абхазского драматического театра и разделить эмоции от этого просмотра со своими согражданами", – сказал Бганба.

Организовать показ помогут Комитет по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума и команда КВН "Нарты из Абхазии". 

"Мы стараемся делать все возможное, чтобы представляющая нашу республику маленькая, но с большим голосом Валерия Адлейба чувствовала себя на большой сцене уверенно, чтобы ей не было стыдно за поддержку в Абхазии. Финал на проекте – это серьезная ступень, как в жизни нашей соотечественницы, так и для нас. Естественно, что она дошла до него так громко, не может не радовать жителей республики. Каждое ее выступление – трепет, восторг, гордость. Покажем, как мы умеем переживать, болеть и любить всей страной", – добавил депутат Народного Собрания, директор команды КВН "Нарты из Абхазии" Венори Бебия.

Голосование
© Sputnik.
Выбираем лучшего: голосование на шоу"Ты - супер!"

До трансляции финала проекта "Ты супер!" в 19:00 у драмтеатра будет организован концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов.  В случае дождя концерт и трансляция будут проведены в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

В этот день 20 ровесников Валерии Адлейба из ансамбля "Абаза" станцуют "Абхазский перепляс" и "Чеченский танец". Художественный руководитель ансамбля, Заслуженная артистка Республики Абхазия Циала Чкадуа сообщила, что дети сами решили поддержать вокалистку танцем.

"Каждый в ансамбле переживает за нее. Мы молимся и держим за нее кулачки. Радуемся, что наша соотечественница попала в этот проект и побеждает", – сказала Циала Чкадуа.

Напоминаем, финал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" пройдет 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт в эфире телеканала НТВ и трансляциях новостного агентства Sputnik.

Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (129)


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