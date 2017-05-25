Камнепад в Гагрском районе: ДТП и один погибший

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Обвал части скалы в Гагрском районе, произошедший вечером в среду 24 мая, стал причиной дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.

"В 21 час 58 минут в районе села Чагрыпш Гагрского района, на 17 километре республиканской трассы произошел обвал грунта на проезжую часть дороги. Примерно обвалилось 60 квадратных метров скалы. В результате чего произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Водитель одного из них, житель Адыгеи, погиб", — сказал Ломия.

Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр уточнил, что столкнулись грузовые машин "Мерседес" и "Газель".

"Автомобиль "Мерседес" под управлением Эрика Кишмария, жителя села Алахадзы, двигаясь со стороны Сухума в направлении поста "Псоу" от внезапного камнепада наехал на булыжники. Водитель не смог справиться с управлением и выехал юзом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Газель" под управлением Николая Ермолина, также налетевшей на камни. В результате ДТП последний скончался на месте", — отметил Смыр.

По словам Смыр, в результате ДТП в Гагрском районе больше никто не пострадал. Участок трассы очищен от последствий камнепада. Вместе с тем он предупредил автовладельцев, что возможны повторные камнепады на этом отрезке республиканской трассы Псоу — Ингур



