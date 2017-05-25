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Оградительная сигнальная лента. Архивное фото.

Источник: в дом главы села Отобая была брошена граната

© Sputnik. Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Преступление произошло в три часа ночи, сам глава администрации села Отобая Виталий Сорокин в момент взрыва находился в соседней комнате, поэтому не пострадал.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ночь на 25 мая в окно дома, в котором проживает глава администрации села Отобая Галского района, была заброшена граната Ф-1, сообщил корреспонденту Sputnik источник в правоохранительных органах Галского района. 

"Примерно в три часа ночи через оконный проем в помещение домовладения, где временно проживает глава администрации Виталий Сорокин, было заброшено взрывное устройство", — сообщил источник.

В момент взрыва сам Сорокин находился в соседней комнате, поэтому не пострадал.

"После проведенных криминалистами мероприятий и осмотра места происшествия было установлено, что взрыв был произведен гранатой Ф-1", — подчеркнул он.

Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело, и по нему ведется следствие, сообщил источник.  

 

 



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