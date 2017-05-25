Ученый, переводчик, наставник: не стало Владимира Касландзия

СУХУМ, 25 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Доктор филологических наук, профессор Абхазского государственного университета Владимир Касландзия ушел из жизни в возрасте 79 лет в четверг 25 мая.

"Из жизни ушел наш коллега, друг, видный ученый Владимир Арушанович, это великая потеря для всего Абхазского государственного университета. Он всю свою жизнь посвятил обучению и воспитанию молодого поколения. Это ученый, на которого все мы равнялись", — рассказала доцент кафедры "Английского и немецкого языков" Лариса Адлейба.

Владимир Касландзия более 35 лет возглавлял кафедру "Иностранных языков", добавила Адлейба.

"Он боролся за становление нашего университета, очень ответственно относился к своей профессии. Владимир Касландзия был истинным абхазом, который был пропитан словом апсуара", — сказала она.

Лариса Адлейба отметила, что у крупного ученого Владимира Касландзия было много научных публикаций в области лексикографии, фразеологии.

"Он занимался сопоставлением абхазского и немецкого языков, также он выпустил двухтомный словарь, который является большим подспорьем для абхазского народа, это "Абхазо-русский словарь", — добавила Адлейба.

Также Владимир Касландзия занимался обучением молодых аспирантов, отметила она.

"К нему были прикреплены аспиранты не только из Абхазии, одна из аспиранток была из Греции", — подчеркнула Адлейба.

Владимир Касландзия родился в 1938 году. Касландзия – доктор филологических наук, профессор, специалист по лексикологии, лексикографии, фразеологии, мифологии, паремиологии, сравнительно-типологическому изучению разносистемных языков, по проблемам художественного перевода. В 1954–1958 годах учился в Сухумском педагогическом училище. Закончил его с отличием и поступил в СГПИ имени А. М. Горького на филологический факультет по специальности "абхазский язык, литература и немецкий язык". С 1969 года – старший преподаватель кафедры "Иностранных языков" СГПИ имени А. М. Горького. В 1982 Касландзия стал доцентом кафедры "Немецкого языка" АГУ, в 1999 – профессором кафедры "Немецкого языка" АГУ, в 1998–1999 годах – ректор СОИ, с 1993 года – заведующий кафедры "Немецкого языка" АГУ и одновременно ведущий научный сотрудник отдела языка АбИГИ имени Д. И. Гулиа АНА.



