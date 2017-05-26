Юная певица Милена Барциц споет с Газмановым на "Детской Новой волне"

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Юная абхазская певица Милена Барциц споет с Народным артистом России Олегом Газмановым на открытии музыкального конкурса "Детской Новой волны", об этом корреспонденту Sputnik сообщила мать певицы Илона Кове.

"Ее пригласили в качестве гостя на открытие и закрытие конкурса. Она споет с Газмановым его песню "Мы вместе". Сейчас проходят репетиции и записи, готовимся к поездке. Вылетаем в Крым заранее, так как там тоже предстоит много работы", — сказала Кове.

Сама Милена рассказала о том, что выступать на сцене "Детской Новой волны" — невероятное удовольствие.

"Жду этого дня с нетерпением, потому что выступать перед всем "Артеком" невероятно круто. Все ребята кричат, всячески поддерживают — это дает тебе невероятную энергетику, и ты наслаждаешься этими моментами на сцене. Это очень круто", — подчеркнула Милена Барциц.

В 2016 году 12-летняя Милена вышла в Финал конкурса "Детская Новая волна" и стала лауреатом, спев песню на абхазском языке "We are free" Александра Шоуа. Особой гордостью, по ее словам, для нее стало выступление на конкурсе под флагом Абхазии.

"Когда мы приехали на стадион, увидели флаги, вывешенные возле вечного огня, и там висел флаг Абхазии. Вы не представляете, насколько мне было приятно и гордо от того, что моя Родина, мой флаг представлен на конкурсе. Было безумно приятно, волнительно и ответственно выступать и представлять свою Родину. Я давно мечтал принять участие в "Новой волне", представлять Абхазию и спеть на абхазском языке. Думала, что это невозможно", — призналась Милена.

В десять лет Милена стала участницей телевизионного вокального шоу "Голос. Дети". Она обучается в творческой студии "Фонограф" Сергея Жилина, сотрудничает с Академией популярной музыки Игоря Крутого.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна 2017" пройдет в детском лагере "Артек" в Крыму. Из 100 претендентов в финальную часть конкурса были отобраны 11 юных конкурсантов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Финал пройдет в течение двух дней, с 31 мая по 1 июня.

Первый конкурс "Детская Новая волна" прошел в 2008 году в Москве. С 2010 года проходит в Крыму. Автор проекта Народный артист России Игорь Крутой.



