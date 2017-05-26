СУХУМ, 26 май — Sputnik, Амра Амичба. Юные художники из Гагры заняли призовые места в двух международных конкурсах, чего не ожидали ни ученики Школы искусств, ни преподаватели. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила преподаватель живописи Кристина Кочконян.

На конкурс "Дети не хотят войны" из Абхазии отправили три работы. Картины "Мирное небо" 14-летней Виктории Григорян и "Я не хочу войны" 9-летней Александры Инал-ипа заняли первое место. Илария Инал-ипа стала лауреатом 2 степени.

Работы будут выставлены в Каннах на итоговой выставке GALA NICE — CANNES — MONACO 2017 с 11 по 15 июля 2017 года.

"На днях буквально пришло приглашение на фестиваль в Каннах. Приглашают детей и педагогов. Но вряд ли кто-то поедет, потому что сумма получается достаточно большая во Францию детям лететь. Но по факту приглашение пришло. Три работы во Францию отправили, и все три заняли призовые места. И мы этому очень рады", — сказала Кристина Кочконян.

Идея принять участие в конкурсе пришла педагогам гагрской Школы искусств Светлане Любомирской и Кристине Кочконян.

"Мониторим постоянно интернет и нашли случайно информацию об этом конкурсе, вышли на организаторов во Франции, связались с ними. Допустили нас к участию. И мы отправили фотографии картин наших детей, — рассказала Кристина Кочконян. - Мы хотели в принципе поучаствовать в международном конкурсе. Например, в московских конкурсах наши дети участвуют уже давно".

Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах Фото предоставлено Кристиной Кочконян

Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах Фото предоставлено Кристиной Кочконян

Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах Фото предоставлено Кристиной Кочконян

Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах Фото предоставлено Кристиной Кочканян

Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах Фото предоставлено Кристиной Кочконян

Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах Фото предоставлено Кристиной Кочконян

Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах Фото предоставлено Кристиной Кочконян 1 / 7 Фото предоставлено Кристиной Кочконян Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах

По ее словам, лучших юных живописцев из художественных школ Москвы, Подмосковья и Московской области привозят на пленэр в Гагру. Российские педагоги-художники проводят мастер-классы для учащихся отделения живописи гагрской Школы искусств.

Второй конкурс, в котором приняли участие юные художники "Мое детство — моя страна" международный проект "Мир вокруг нас ЮНЕСКО".

Председателем жюри была Лидия Арндт – мастер декоративно-прикладного творчества, лауреат и дипломант международных профессиональных выставок и России, Франции и Италии.

"Исключительно работы готовились по тематике конкурса. Мы проработали тему национального абхазского костюма, тему пейзажа, зарисовки. За апрель месяц подготовили работы и отправили. Дети заняли призовые места. Нам педагогам даже прислали благодарственные письма. Очень приятно", — заметила Кристина Кочконян.

Ученики гагрской Школы искусств Саида Гвинджия, Александра Инал-ипа, Виктория Григорян, Диана Кешишян стали лауреатами первой премии в своих возрастных группах. София Сагилян, Елизавета Черникова, Виктория Гвинджия и Александр Аблотиа заняли 2 место. Николь Анкваб и Виктории Григорян вручили диплом победителя за 3 место.