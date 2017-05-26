Завод по очистке и фасовке меда откроется в селе Кындыг

ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН, 26 мая — Sputnik, Роберт Джопуа. Завод по очистке и фасовке меда будет запущен в течение двух месяцев в селе Кындыг Очамчырского района, доложил директор предприятия Адгур Тугуш президенту Раулю Хаджимба.

"До 15 рабочих мест предусмотрено. Такое предприятие, такая линия впервые установлена в Абхазии, лучшая в мире — оборудование итальянское. Проблем с реализацией не должно быть. Осталось установить этикетировочный агрегат, который мы уже заказали в Санкт-Петербурге. Также надо установить водонагревательный бак, чтобы горячая вода была, и произвести наружные работы. Примерно через два месяца запустим завод", — выразил уверенность Тугуш.

Министр сельского хозяйства Даур Тарба отметил, что деньги на завершение установки и строительства объекта есть, и подчеркнул, что финансирование ведется полностью из бюджета Министерства сельского хозяйства.

"Без оборудования — это почти 20 миллионов рублей. На оборудование, которое из Италии, было затрачено 305 тысяч евро. Проблема частников будет решена с открытием завода. Мощность производства 400 килограммов в час. На начальном этапе планируется производить до 130 тонн", — рассказал он.

Тарба также отметил, что при заводе будет уникальная лаборатория, которая будет производить анализ качества меда.

По словам президента республики, будет создана компания, которая поможет в реализации сельхозпродукции. Помощник главы государства по экономическим вопросам Амиран Лагвилава сообщил журналистам, что компания будет назваться "Абхазпродэкспорт". Она создана для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ на внешний рынок абхазских сельхозпроизводителей.