Посадили дерево, полетали и привезли бронзу: "путешествие" в Казань

Sputnik, Бадри Есиава.

Россотрудничество организовало встречу молодых спортсменов, которые несколько дней назад вернулись из Казани, с тренерами, родителями и прессой в пятницу 26 мая. Несмотря на то, что команда по теннису из Абхазии не вошла в тройку лидеров, а волейболистам досталась бронза, хотя они были настроены на победу, дети пребывали в хорошем настроении.

© Sputnik. Евгений Биятов Абхазские школьники участвуют в играх соотечественников в Казани

Сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов рассказал, что перед поездкой было много опасений, так как путь предстоял неблизкий. Сложности возникли в том, что до Казани не было прямых рейсов, и дорога заняла больше суток.

Даже Канада долетела до Татарстана быстрее Абхазии, пошутил Павлов и добавил, что североамериканские волейболисты, в отличие от абхазских, не заняли призового места.

Капитан сборной Абхазии по волейболу Сария Касландзия призналась, что столица Татарстана очень понравилась. Их тепло приняли. Спортсмены в память о себе посадили дерево.

"Мы познакомились со многими участниками соревнований из Америки, Турции и из других стран. Очень понравился город и то, как нас тепло приняли. Для нас провели экскурсии по городу, удалось принять участие в различных культурных мероприятиях", — рассказала Касландзия.

Абхазская сборная состояла из десяти учеников в возрасте от 12 до 14 лет, и, чтобы выступить на международной спортивной площадке, они прошли жесткий отбор.

Директор Сухумской детской спортивной школы Татьяна Эмухвари считает, что самые сильные волейбольные команды, которые хорошо себя проявляют на чемпионате Абхазии, сухумская, гудаутская и гагрская.

"Тренеры ведь знают своих подопечных. Вот и решили коллегиально, кто войдет в состав сборной. Отобрали восемь человек из лучших защитников, нападающих и подающих. В конце апреля мы провели учебно-тренировочный сбор, чтобы дети могли сыграться получше, так как волейбол — это командная игра, и они должны чувствовать друг друга", — отметила Эмухвари.

Ее коллега, тренер по волейболу Татьяна Гудкова подчеркнула, что если бы девочки больше прислушивались к советам наставников, то могли бы взять золото.

"Игры были непростыми, и мы были уставшие от дороги. Когда вышли в первой встрече с Казанью, немного растерялись. А так, девочки, конечно же, молодцы. Несмотря на то, что они из разных городов Абхазии, сумели слаженно сыграть", - сказала Гудкова.

На Всемирных играх юных соотечественников отличилась ученица сухумской школы №10 Рабия Кобахия, которая была признана лучшей нападающей. Тренеры не были согласны с таким решением, так как Рабия была настолько активна во всех позициях, что заслуживала звание лучшего игрока.

Сама Рабия не в обиде. Более того, по ее признанию, это стало для нее приятным сюрпризом.

© Sputnik. Бадри Есиава Сборная Абхазия приняла участие во Всемирных играх юных соотечественников, которые проходили в Казани

Небольшое волнение и смущение чувствовал единственный парень в команде, теннисист Наур Карчава, который первые пару дней даже стеснялся заговорить с девочками.

"Я очень смущался девочек. На второй или третий день уже начал к ним привыкать, а к концу поездки очень подружились. Они стали мне сестрами", — поделился Наур.

Несмотря на свою застенчивость, Наур сыграл в паре с девочкой из своей команды на соревнованиях по теннису в Казани. Призовое место занять им не удалось, но было интересно, признался он.

Самым запоминающимся эпизодом из путешествия по Казани стало посещение одной из спортивных школ, где некоторые из абхазских спортсменов отважились на полет в аэродинамической трубе.

Казань поразил своим великолепием и спортивной инфраструктурой не только детей, но и взрослых членов делегации.

Всемирные игры юных соотечественников проходят третий год. В 2017 году в Казани собрались русскоязычные делегации из пятидесяти стран мира. Помимо командных спортивных соревнований, в программу были включены экскурсии, встречи со знаменитыми спортсменами.