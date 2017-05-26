День славянской письменности и культуры отметили в Сухуме

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы в Сухуме" при поддержке правительства Москвы провел поэтический вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры в пятницу 26 мая.

"Творческий вечер посвящен традиционному российскому празднику, Дню славянской письменности и культуры. Этот праздник отмечается широко не только в России, но и в Болгарии, Хорватии, Македонии, Чехии", — сказала гендиректор Дома Москвы Зоя Баутина.

Для славянских народов этот праздник очень важный, подчеркнула директор Дома Москвы.

"Мы организовали этот праздник совместно с Россотрудничеством. Традиционно праздник очень хорошо проходит в Абхазии, очень приятно, что сегодня на нашем празднике люди разных национальностей, которые вместе с нами почитают стихи", — отметила Баутина.

Гостем поэтического вечера стал артист Театра на Таганке Роман Стабуров, который читал стихи русских поэтов и пел романсы.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры в Доме Москвы.

"Я знаю, что в Абхазии очень культурные и образованные люди, которые ценят дружбу с русским народом, и Россия с огромным уважением относится к Абхазии. Конечно, нас всех объединяет русское слово", — подчеркнул актер Роман Стабуров.

Роман Стабуров читал стихи, а угадавший авторство строк уже сам должен был прочесть лирическое произведение.

Перед гостями поэтического вечера лежали книги русских поэтов, которые они поочередно читали.

Первым же угадавшим строчки Иосифа Мандельштама, произнесенные актером Таганки, стал Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

"Я поздравляю всех вас с праздником поэзии, праздником слова Пушкина, Блока, Евтушенко, который ушел от нас недавно. Поскольку сегодня праздник словесности, позвольте мне прочесть несколько строк моего перевода из "Евгения Онегина", — сказал Мушни Ласуриа.

После прочтения перевода, зрители аплодировали, а Роман Стабуров подчеркнул, что автор перевода сохранил пушкинский слог и мелодичность поэзии великого русского поэта.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры в Доме Москвы.

Гость вечера, настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста отец Игнатий отметил, что славянской письменностью объединены многие народы, и что Абхазия должна принимать лучшие традиции и духовные ценности всех людей.



