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Архивное фото велосипедиста

Поэт из Тамбова выехал в Абхазию на велосипеде

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
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Житель города Рассказово Тамбовской области, поэт и член Российского союза писателей Георгий Шелд планирует на велосипеде преодолеть расстояние в полторы тысячи километров до Абхазии за восемь дней.

СУХУМ, 27 май —  Sputnik, Бадри Есиава. Поэт из города Рассказово Тамбовской области Георгий Шелд выехал на своем велосипеде в Абхазию 27 мая в три часа утра, сообщил корреспонденту Sputnik российский путешественник в субботу 27 мая.

"Я выехал сегодня в три часа утра из города Рассказово в Абхазию. В день планирую преодолевать около 200 километров и по моим подсчетам, до пункта назначения доеду за восемь дней, если ничего не помешает", — сказал Шелд.

Тридцативосьмилетний велосипедист рассказал, что он пропагандирует здоровый образ жизни и даже продал свой автомобиль и пересел на двухколесный транспорт. Этому примеру последовала вся его семья.  

Первое его путешествие на велосипеде состоялось в 2016 году в Крым. В этот раз Георгий Шелд решил одолеть маршрут с большей протяженностью и остановил свой выбор на Абхазии, где он отдыхал в 2009 году и которая ему запала в душу. 

"Я выбираю определенное расстояние и пытаюсь его пройти, как можно быстрее. В прошлом году ездил на велосипеде в Крым, а на этот раз решил вернуться в Абхазию, где я отдыхал в 2009 году. Эта страна мне запала в душу", — поделился Шелд.

Георгий признался, что изначально планировал выехать в Абхазию с сыном, но его не пустили бабушки. Первую половину пути он преодолевает налегке. Основные вещи – палатку, одеяло и одежду он отправил посылкой другу в Краснодар, где завершится его гонка на время и начнется неторопливое путешествие. 

До Краснодара Шелд сделает несколько остановок на ночлег у своих друзей, которые живут в городах, расположенных по маршруту следования. 

Путешествие на велосипеде на дальние расстояния, добавил Георгий, это некая проверка своих физических возможностей. Такой вид туризма позволяет почувствовать природу, которая встречается на пути и понять философию жизни, что невозможно сделать, сидя в автомобиле. 

 



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