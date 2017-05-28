Названы имена победителей конкурса "Абхазия в войнах ХХ века"

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественная церемония награждения победителей и участников Республиканского творческого конкурса "Абхазия в войнах ХХ века" состоялась в Научно-культурном центре Юрия Воронова при Абхазском государственном университете 28 мая, сказал корреспонденту Sputnik член жюри конкурса, историк Николай Медвенский.

"Жюри оценивало работы, представленные на конкурс, и определило победителей, которым вручили призы, грамоты и дипломы в соответствии с разработанными критериями: логика изложения и историческая достоверность; патриотическая направленность и воспитательный эффект; полное раскрытие темы; стиль изложения; отражение личного отношения к теме; грамотность", — сообщил Медвенский.

Первое место заняли Ярна Зантария, Эсма Герзмава, Борис Киланава, а также Милана Инапшба и Асида Арлан, написавшие совместную работу.

По словам историка, учащиеся, приехавшие из разных районов республики, представили интересные, содержательные работы.

"Проведение подобных конкурсов, безусловно, является хорошим знаком, поскольку стимулирует их к учебе. Тематика конкурса охватывала следующие временные периоды: Первая мировая и Гражданская войны; Великая Отечественная война 1941–1945 годов; Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 годов", — отметил Медвенский.

Фото предоставлено Николаем Медвенским Республиканский творческий конкурс "Абхазия в войнах ХХ века"

Николай Медвенский сообщил, что всего было представлено 24 работы. Для оценки работ было сформировано жюри из числа сотрудников Абхазского государственного университета, Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа АНА и Абхазского государственного музея.

"Как отметили Светлана Воронова и Олег Бгажба, из года в год интерес к мероприятиям, проводимым Центром Воронова, не ослабевает. Рост числа участников конкурса свидетельствует о росте интереса молодежи к истории Абхазии", — подчеркнул член жюри.

Первое место заняли сразу четыре работы, второе — три сочинения, и третье место досталось пяти работам школьников из различных районов республики.

На мероприятии присутствовали ученики, родители и педагоги, которым также были вручены грамоты и памятные подарки.

Фото предоставлено Николаем Медвенским Республиканский творческий конкурс "Абхазия в войнах ХХ века"

"Конкурс стимулирует творческую активность учащихся общеобразовательных школ Абхазии, углубляет знания учеников в области отечественной истории XX столетия, развивает у участников конкурса патриотизм и гражданскую ответственность, духовную сопричастность к основным историческим ценностям Республики Абхазия, чувство гордости за свою Родину, а также популяризирует знания о павших защитниках Отечества", — сказал Медвенский.

Николай Медвенский отметил, что это второй конкурс, организованный Научно-культурным центром Юрия Воронова при Абхазском государственном университете, первый был проведен год назад и был посвящен 75-летию со дня рождения Юрия Воронова.

В церемонии вручения дипломов и грамот приняли участие председатель НКЦ Ю.Н. Воронова Светлана Воронова, заместитель председателя НКЦ, академик, профессор АГУ Олег Бгажба.