Олимпийское золото Эшеры: воспоминания и реальность

О том, как это было, корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказали нынешний директор базы Даур Аршба, заведующий спортсооружениями базы в 1972–1992 годах Анатолий Ашуба и директор Республиканской детской спортивной школы игр Юрий Логуа.

МОК в Эшере

Мы поднимается на крышу девятиэтажного здания административного и гостиничного комплекса олимпийской базы в Нижней Эшере. С него открывается вид на всю территорию. Разрушенные корпуса прячутся в густых зарослях. Все доступные металлические части вплоть до лестничных перил в здании срезаны, полно мусора. В олимпийском бассейне квакают лягушки, рядом гуляют лошади. Бобина с лентой у кинозала. На части пленки еще сохранилось изображение. Судя по кадрам, это советский детектив про шпионов, который здесь показывали в 1991 году.

"Это был уникальный объект, не имевший аналогов, – рассказывает директор Республиканской детской спортивной школы игр Юрий Логуа. – В других странах предпочитали строить небольшие базы в разных местах по отдельным видам спорта. Эта же была по сорока дисциплинам".

Проект Центральной олимпийской базы СССР в Эшере родился в середине шестидесятых годов. Тогда на месте будущего глобального спортивного комплекса был аэродром. Взлетное поле перенесли в Бабушару, а в Эшере на площади в 64 гектара началась ударная олимпийская стройка, растянувшаяся на три с половиной десятилетия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главный корпус олимпийкой базы в Эшере

"Даже к концу советской эпохи строительство не было завершено, – рассказывает нынешний директор базы Даур Аршба. – У меня есть план-схема, на которой изображено то, что так и не было построено: набережная с фонтанами, пруды, отдельные от олимпийского бассейна объекты по водным видам спорта".

© Sputnik. Владимир Бегунов Юрий Логуа, Анатолий Ашуба и директор базы Даур Аршба

Отец Даура Рафаэл (Хута) Аршба был директором базы 32 года с небольшим перерывом.

"Через эту базу прошли практически все советские и не только советские спортсмены, – рассказывает Юрий Логуа. – "Атланта Хокс" (баскетбольный клуб США – ред.) приезжала на тренировки, ну а соцлагерь, само собой, тут весь был".

Эшерская база предназначалась для сборов, хотя на ней проходили и союзные соревнования по некоторым видам спорта, например, стрельбе из лука. А в восьмидесятых в конференц-зале главного корпуса даже проводилось заседание Международного олимпийского комитета под председательством Хуана Антонио Самаранча.

Встречи с чемпионами

Юрий Логуа, в бытность игроком футбольной команды "Динамо" (Сухум), сам тренировался на олимпийской базе в Эшере. По его словам, туда приезжали даже спортсмены, для которых здесь не было специализированных объектов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Символ олимпийской базы сегодня

"Тут не было ледового дворца, но хоккеисты проходили сборы, рассказывает Логуа. – Я здесь видел Валерия Харламова и всю ту плеяду советского хоккея. Они выходили с клюшками на травяное поле. Был у них такой вид тренировок перед соревнованиями".

Как вспоминает Логуа, местным командам Хута Аршба всегда шел навстречу, особенно футболистам. Команда "Динамо" (Сухум) почти круглый год тренировалась на олимпийской базе.

"Было где! Четыре футбольных поля на территории находилось", – говорит заведующий спортсооружениями базы в 1972–1992 годах Анатолий Ашуба.

Директор Республиканской детской спортшколы игр Юрий Логуа погружается в воспоминания о команде, в которой довелось играть.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главный вход на базу.

"Динамо" (Сухум) в 1991 году попало в Высшую лигу, но вскоре не стало СССР.

"Союз развалился за неделю до того, как мы с ЦСКА должны были играть", – говорит Логуа.

Даур Аршба вспоминает известных людей, которых видел на эшерской спортсбазе в советские времена, когда еще мальчишкой приходил к отцу на работу.

"Помню, в конце семидесятых там останавливалась жена Юрия Гагарина Валентина с дочерьми, – рассказывает Аршба. – Девушки были старше меня, а мне тогда было лет пятнадцать. Они снимали номер люкс, там был небольшой закрытый банкет для своих".

Юрий Логуа видел на эшерской базе многих легенд советского спорта: гимнастку Ирину Дерюгину, фехтовальщицу Елену Белову, футболистов Олега Блохина и Муртаза Хурцилава, тяжелоатлета Бориса Онищенко и бегунью Людмилу Брагину, баскетболистов Александра Белова и Владимира Ткаченко, фигуристку Татьяну Тарасову.

"Кроме спортсменов, здесь бывали и звезды эстрады с концертами, или просто на отдых приезжали, – говорит Даур Аршба – Из тех, кого я видел, это Пугачева и Хазанов".

Нынешний директор спортбазы рассказывает о советских спортсменах, которых встречал здесь.

"Баскетболистка Ульяна Семенова из рижской команды "ТТТ" была невероятного роста, особенно на взгляд подростка, – вспоминает Даур Аршба. – Официально ее рост значился два двадцать (2 метра 20 сантиметров – ред.), но на самом деле она была на два сантиметра выше. Рост занижали, чтобы она не была выше главной советской звезды – Владимира Ткаченко (чемпион мира по баскетболу 1982 года – ред.). Когда я столкнулся с ней впервые в коридоре, был поражен".

Еще один запомнившийся эпизод у Даура Аршба связан с советским тяжелоатлетом Василием Алексеевым.

© Sputnik / Томас Тхайцук В административном корпусе

"Мы идем с отцом по территории базы и сверху громогласно раздается: "Ну, Рафаэл Вартанович, когда мне пиво принесут?" — вспоминает Аршба. — Я поднимаю глаза, а там, на балконе стоит человек-гора. Отец ему: "Сейчас принесут, уже распорядились". — Выяснилось, что ему для поддержания веса положен ящик чешского пива в день. Это входило вне меню столовой".

Даур Аршба и Юрий Логуа рассказывают, что когда на олимпийской базе в Эшере советские футболисты сражались на бильярде с баскетболистами, ажиотаж был не меньший, чем на стадионе во время игр.

"В восьмидесятых я впервые увидел детский костюм Adidas и крошечные кроссовки, – говорит Аршба. – Так был одет маленький сын баскетболиста Владимира Ткаченко. Потом, в лихие девяностые, мои друзья встречали Ткаченко на автозаправке на старенькой "Волге". Переднее сиденье у него было чуть ли не до заднего задвинуто, иначе он со своим ростом не помещался. Машина совсем древняя была, великие спортсмены после развала Союза влачили жалкое существование".

Юрий Логуа рассказывает, что у него хранятся клюшки, подписанные Юрием Харламовым и другими легендарными спортсменами.

"Клюшки только сувенирные с автографами остались, – сказал директор республиканской детской спортшколы игр. – Настоящие мы с пацанами в детстве поразбивали, когда за отсутствием льда играли в хоккей на асфальте".

Нереализованный проект Лужкова

Даур Аршба говорит, что сейчас база не охраняется – нечего охранять, после войны остались одни стены. Все эти площади принадлежат государству. В частные руки не был передан ни один гектар. Правительство Абхазии на условиях аренды с правом продления готово рассмотреть проекты инвесторов о восстановлении Центральной олимпийской базы Советского Союза.

© Sputnik / Томас Тхайцук На крыше главного корпуса

"В 2008 году базой заинтересовался Юрий Лужков, –рассказывает Даур Аршба. – Он хотел большинство строений снести, а вместо них построить современные облегченные конструкции на металлокаркасе, как сейчас принято. Среди построек планировался и ледовый дворец. Предполагалось, что здесь будут тренироваться олимпийцы. Проект должно было финансировать правительство Москвы. Но Лужкова вскоре сняли, и планы оказался нереализованными".

Как рассказывает Юрий Логуа, восстановления базы желают не только правительство Абхазии и спортсмены.

"Почти все сотрудники базы были жителями Эшеры, – говорит Логуа. – Все благодаря Хуте Аршба были обеспечены квартирами. Конечно, местные жители мечтают, чтобы все это вернулось".

Как рассказывает Даур Аршба, иногда с российской стороны приезжают потенциальные инвесторы. Ходят, смотрят, но дальше дело не идет. Были представители и от Олимпийского комитета, и от частных организаций. Но после Лужкова конкретных предложений не поступало.

© Sputnik / Томас Тхайцук Олимпийский бассейн



