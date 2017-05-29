Охота за абхазским словарем: приключения старинной рукописи

Sputnik, Владимир Бегунов.

Путаница с языками

Пятнадцать лет назад тетрадь декабриста Владимира Романова попалась на глаза кабардинскому филологу Альбеку Абазову. Дело было в Российском госархиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Натолкнулся Абазов на рукопись случайно. Озаглавлена тетрадь была: "Словарь Абазинский".

"После того как Абазов обнаружил рукопись и понял, что перед ним не абазинский, а абхазский словарь, он обратился в Институт гуманитарных исследований Абхазии", — рассказывает нынешний директор института Арда Ашуба.

Кабардинский ученый Абазов не владеет абхазским языком. Ему на помощь при расшифровке пришел абхазский ученый, доктор филологических наук Леонид Саманба.

По словам Ашуба, словарь включает в себя 1952 словарных единицы (слов и фраз), записанных карандашом на семидесяти страницах. Слова записаны в два столбика слева — русские, справа – абхазские русскими буквами.

Арда Ашуба Страница из рукописи словаря Владимира Романова

"Кое-какие искажения при записи есть, — признает Арда Ашуба. – Но это не упрек исследователю Романову, ведь он старался насколько это возможно точно зафиксировать произношение, не зная языка. К тому же он записывал на русском языке, а в нем нет многих звуков абхазской речи".

Разные копии одной книги

Альбек Абазов в своей научной работе рассказывает биографию автора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Правописание предметов обихода абхазов: проверь себя

Владимир Романов в 1826 году был осужден за участие в декабристском восстании и сослан на Кавказ. Лейтенанту военно-морского флота Романову на тот момент было тридцать лет, его определили служить на Черноморский флот. Летом 1827 года Романов находился на борту шлюпа "Диана". Там на рейде у Сухум-Кале он и составил свой словарь. Представил рукопись командованию, а руководство отправило работу в Санкт-Петербург.

Второй экземпляр рукописи хранится в отделе редких книг Национальной библиотеки Грузии. На этой работе не указан автор. По мнению Абазова, это либо неполный черновик словаря, либо копия с него, но, опять же, неполная.

После открытия авторства и датировки старейшего абхазского словаря, события развивались стремительно. Первая статья Альбека Абазова вышла в журнале "Алашара" в 2013 году. В тексте было упоминание о рукописи, хранящейся в Тбилиси.

Уже через год в Грузии издали свою рукопись в виде книги.

Арда Ашуба Страница из рукописи словаря Владимира Романова

"Абазов считает, грузинское издание неполным, — говорит Ашуба. – Потому что в Тбилиси издавали только хранящуюся в Грузии копию, не имя возможности свериться с полным текстом".

В 2017 году статья о словаре вышла в бюллетене парижского лингвистического общества. Ее автор — французский кавказовед, полиглот Бернард Утье. Работал французский лингвист с грузинским изданием и на основе него написал свою работу.

Сейчас в Абхазии готовится к выходу полный текст словаря Романова с предисловием Абазова.

"Тираж книги будет пятьсот экземпляров", — рассказывает директор Института гуманитарных исследований Арда Ашуба.

Книга, наконец-то, дойдет до читателя в полном виде, но она хранит еще много тайн. К примеру, Альбек Абазов считает, что за короткое время пребывания Романова в Сухум-Кале, русский офицер не смог бы выучить абхазский язык. Свой труд он писал на основе сведений одного или нескольких абхазских информаторов, говорящих по-русски. Но, кто этот человек или эти люди, мы не знаем, или пока не знаем.