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Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной

Строительство кафе на набережной Сухума приостановлено

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Прокуратура Сухума проводит проверку законности строительства кафе в парковой зоне на набережной Сухума.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Строительство кафе на набережной Сухума приостановлено, сказал корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.

"На данный момент строительство не производится. В тот же день, когда получили информацию о том, что строится кафе на набережной, мы дали поручение Управлению внутренних дел о том, чтобы приостановить строительство до окончательного решения по этому факту", — добавил он.

Исполняет поручение о приостановлении строительства кафе УВД города Сухум, сообщил Руслан Тыркба.

Прокурор Сухума напомнил, что на набережной нельзя строить капитальные сооружения.

"Армированный бетонный фундамент кафе дает основание полагать, что это не подходит под понятие "некапитальное строение", — подчеркнул прокурор Сухума.

Люди на набережной.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам Тыркба, проверка законности строительства кафе в парковой зоне набережной Сухума продлится около двух недель. 

Как сообщила Sputnik начальник Управления архитектуры столицы Тамара Лакрба, разрешение на строительство принимается Кабинетом Министров.

"Мы сами не решаем такие вопросы, это прибрежная зона, особо ценные земли. Мы отправляем документы в Кабинет Министров, где принимается решение. Все что связано со 100-200-метровой зоной отправляем в Кабмин, то, что решат там, мы будем исполнять", — подчеркнула главный архитектор.

Ранее глава администрации Сухума Адгур Харазия рассказал Sputnik о том, что он лично дал согласие на строительство детского кафе на набережной Сухума. Мэр подчеркнул, что детское кафе будет одноэтажным, в нем не будут продавать спиртные напитки, и ни одно дерево не будет тронуто во время строительства. Также он добавил, что бизнесмены благоустроят набережную Сухума, если администрация города разрешит им построить детское кафе и несколько павильонов. Один павильон летнего кафе уже построен на набережной Сухума.




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