Шесть минут с Валерией: готовится к новому и скучает по старому

Sputnik, Амра Амичба.

Анжелика и ее Валерия

Сегодня совершенно неожиданно мне посчастливилось пообщаться с победительницей международного вокального проекта "Ты супер!" Валерией Адлейба. От избытка чувств, что я слышу голос и общаюсь с маленькой девочкой, на хрупких плечах которой лежала ответственность представлять всю республику, признаюсь, прослезилась, и захотелось сильно обнять ее.

Так получилось, что я ни разу не написала ни про один концерт проекта "Ты супер!". Как и любой житель Абхазии болела за Валерию Адлейба и смотрела только ее выступления.

Субботние концерты отписывали дежурные. Из всех корреспондентов Sputnik Абхазия чаще "болела" проектом, смотрела все выпуски, писала материалы и знала истории всех участников "Ты супер!" моя коллега Анжелика Бения.

И первая мысль, когда я получила задание записать первое после такой триумфальной победы интервью с Валерией и ее мамой, была – это должна делать Анжелика. Она должна говорить. Она с первого дня рассказывала читателям о концертах "Ты супер!", об акциях поддержки Валерии Адлейба в Очамчыре и Сухуме, про флешмобы, трансляции на Брехаловке и в филармонии, порой возвращаясь в редакцию за полночь, чтобы к утру посетители портала могли прочитать свежий репортаж или посмотреть видео.

Анжелика отказалась, сославшись на занятость. Но я-то знаю, что дело в ее скромности. Очень надеюсь, что свое первое большое интервью в Абхазии Лера даст все-таки Анжелике Бения, и никакие отговорки приниматься не будут.

Сначала SMS

Мама Валерии Мадина Эшба скинула SMS в редакцию. У дочки небольшой перерыв, и она может поговорить по телефону.

В нашем распоряжении было шесть минут. Сильно не поболтаешь.

Полную версию радиобеседы с Валерией Адлейба слушайте здесь>>

Ее протяжное детское "да-а" в ответ на звонок давало понять, что, несмотря на мощный голос и груз ответственности, который Валерия достойно несет, она еще ребенок — мягкая и нежная маленькая девочка. И очень добрая – это понятно по тому, как она отзывается о своих соперниках.

Сейчас Лера с мамой находится в Крыму, где готовится ко второму большому конкурсу в ее жизни, к предстоящей детской "Новой волне", куда ее пригласил организатор, композитор Игорь Крутой.

Валерия рассказала, что на новом месте у нее уже есть новые знакомые. Из старых знакомых, по ее словам, только дети из хора (детский академического хора Игоря Крутого – ред.), с которыми она пела на финальном концерте "Ты супер!".

"Я познакомилась со многими ребятами, они очень талантливые, все очень классные. Также увидела и познакомилась с ребятами, которых я видела только по телевизору, которые участвуют в разных конкурсах", — прощебетала певица.

Она призналась, что ей тяжело было расставаться с коллективом проекта "Ты супер!"

"Сейчас приехала на другой конкурс и очень сильно скучаю по своим педагогам и друзьям, по проекту "Ты супер!", — призналась Лера.

Она с мамой живет в гостинице для участников конкурса. С новыми педагогами готовится к выступлению и говорит, что график очень напряженный.

"Тут такой график, каждый час, можно сказать, ходим на репетиции. Все участники очень дружелюбные. С того момента, как я приехала сюда, мы живем в гостинице, я сразу познакомилась со многими ребятами. Я слышала, как они поют", — рассказывает Валерия.

Она уже успела познакомиться с прошлогодней участницей детской "Новой волны" Миленой Барциц.

"Милена тоже очень хорошая, добрая и обаятельная", — отметила Лера.

Она подтвердила, что несомненно хочет стать профессиональной певицей и планирует учиться дальше.

"Я в будущем хочу этим заниматься. И очень стараюсь для этого", — искренне поделилась Валерия Адлейба и, тепло попрощавшись, убежала на очередную репетицию.

Очень соскучились

Мама Валерии Мадина Эшба призналась, что в переездах и суете до конца еще не осознали победу дочери.

"Пока все эти эмоции радости мы оставили на потом. Поэтому мы еще не понимаем, что с нами происходит. Не получается даже порой ответить на телефонный звонок, чтобы принять многочисленные поздравления. Потому что мы сейчас в работе. Опять репетиции", — сказала она.

Мадина все это время сопровождала дочь, сначала в Москве, теперь и в Ялте. Сейчас старается максимально поддерживать Леру, потому что видит, что девочка очень устала.

"Морально очень сложно. Это конкурс. Она понимает, что на ней большая ответственность. Она просматривает соцсети, читает, как за нее болеет ее любимая Абхазия, и ей хочется достойно представить страну", — подчеркнула мама Валерии Адлейба.

После конкурса "Новая волна" Валерия с мамой планируют вернуться в Абхазию.

"Конечно, у нас мечта — приехать в Абхазию. Очень соскучились", — призналась Мадина.

Мама Валерии Адлейба высказала большую благодарность всей Абхазии за поддержку, которая очень сильно нужна ее дочери.



