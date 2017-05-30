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Совещание по вопросам реализации закона о государственном языке под председательством Президента Рауля Хаджимба

Барциц: Кабмин будет вести заседания на абхазском языке

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Расширенное заседание Государственного комитета Абхазии по государственной языковой политике состоялось во вторник 30 мая.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров будет вести свою деятельность на абхазском языке, сказал премьер-министр Абхазии Беслан Барциц на расширенном заседании Государственного комитета Абхазии по государственной языковой политике, состоявшемся во вторник 30 мая. 

"До конца этого года мы приобретем необходимое оборудование для синхронного перевода заседаний Кабмина. Я думаю, что мы осуществим наши планы относительно ведения заседаний на абхазском языке", — добавил он.

Оборудование для синхронного перевода необходимо, так как в Кабинете Министров есть люди, не владеющие государственным языком, отметил премьер-министр.

"Для того чтобы поднять статус абхазского языка, необходимо пользоваться им. Если государственный язык не будет получать применения, то программы, курсы по развитию языка не будут эффективными", — подчеркнул Барциц.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба для развития закона "О государственном языке Республики Абхазия" издал распоряжение, согласно которому Государственному комитету по государственной языковой политике поручено организовать в городах и районах курсы по изучению абхазского языка.




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