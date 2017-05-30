Футбольный турнир памяти Гиви Агрба пройдет в Сухуме

СУХУМ, 30 май — Sputnik, Бадри Есиава. Первый турнир по футболу памяти Гиви Агрба состоится на сухумском Республиканском стадионе "Динамо" в среду 31 мая, сообщил Sputnik тренер юношеской команды "Динамо-Сухум" Мераб Квеквескири.

"Этот турнир посвящен Герою Абхазии Гиви Агрба. В нем примут участие четыре команды – две от ДЮСШ Сухума, гудаутская "Рица" и "Афон" из Нового Афона. Начало турнира в 16:00", — рассказал Квеквескири.

Турнир будет однодневным, добавил он, и в нем примут участие дети от 2008 по 2009 годы рождения.

Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 в селе Куланырхуа Гудаутского района. В 1992 году был назначен командиром полка внутренних войск Абхазии. В первый день начала войны 14 августа 1992 года участвовал в организации обороны против войск Госсовета Грузии в Сухуме.

После грузино-абхазской войны с 1993 по 1996 годы занимал должность министра внутренних дел. С 1996 по 2002 годы был первым заместителем министра обороны республики и начальником генерального штаба Абхазии. До назначения председателем Службы госбезопасности был советником президента Абхазии по военным вопросам. 2 апреля 2003 года назначен председателем Службы госбезопасности Абхазии. В 2005 году был освобожден от должности председателя Службы госбезопасности. За мужество и героизм в грузино-абхазской войне Гиви Агрба присвоено звание, Герой Абхазии, награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Гиви Агрба скончался 27 августа 2014 года.



