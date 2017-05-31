Бывшие бывают: "каминг аут" курильщицы со стажем

Курить вредно. Курить девочкам к тому же стыдно. Первый раз сигарету я попробовала в 11 лет. "Это же так круто, курить, как взрослый! Все "старшаки" в школьной курилке собираются!" Людка П. принесла папины сигареты "Космос", и мы всем женским составом класса закрылись на перемене в туалете. Как и что надо делать, все только видели. Первая полузатяжка – гадость редкостная. Но "мученья" и труд все перетрут. К 9 классу я уже курила осознанно и стабильно. В институте до конца пары еле высиживала, так "уши пухли". И ни разу в голове не возникала мысль "бросить курить". Ну, что значит бросить? Я ведь сама могу перестать, это ж так просто! Наверное.
Сколько помню, в компании всегда был человек, который "бросал курить". Это какое-то перманентное состояние – постоянно пытаться сделать то, к чему не готов, к чему еще не пришел осознанно. Все эти бросания плавно перетекали в срывы и обратно в глухую завязку. Я смотрела со стороны и ждала, когда кто-то наконец-то найдет самый легкий и быстрый способ избавиться от навязчивого желания глотать дым.
Способов и вариантов было много. Самый популярный и бездейственный (особенно часто встречающийся в институте) – перестать покупать сигареты. Считалось, что ты станешь меньше курить, так как сигарет под рукой не будет, а постоянно "стрелять" стыдно. Не стыдно! Порой мне казалось, что эти люди еще больше начинали курить – бесплатно же.
Другой способ "съешь конфету вместо сигареты" проваливался глубокой депрессией. Или все твои заготовленные "лекарственные" конфеты, семечки, сухарики, пряники съедали друзья (ты же не будешь есть при всех в одиночку, не угостив товарищей), или сам закуривал с горя, так как за неделю "плюс 2 кг", а есть и курить хочется еще сильней.
Третий способ – "медикаментозный". Вариации разные: от специального пластыря, капель, таблеток до электронных устройств. Суть в том, чтобы избавиться от физиологической привычки, брать сигарету и затягиваться. Никотин в организм поступает, а ты типа не куришь. Кто кого обманывает в этом случае, я так и не поняла.
Четвертый и самый, на мой взгляд, загадочный: "Я прочел книжку знаменитого автора N и бросил курить". Это ж, что там такое написано, о чем курильщики раньше не догадывались? А тут, нате! Прочитал, осознал и бросил! Вот, правда, если бы у меня не было знакомого, который таким образом бросил, никогда б не поверила. То, что он потом в секту ушел, это уже другая история.
Мой способ был отчасти случайным. К нему я пришла со стажем 17 лет и выкуриванием утром натощак подряд двух сигарет, чтоб "мозг для работы включился". Курила я только с ментолом и с содержанием никотина 0,7. Чтобы было понятно — в популярных "мужских"тоже 0,7.
Первый раз мысль "бросить" промелькнула во время утреннего прикуривания одной сигареты от другой. Как-то вдруг подумалось, а не слишком ли я от этого завишу. Как подумалось, так и забылось. А через некоторое время я заболела. Не от курения. Очень сильно. Две недели высокой температуры, слабость, что с постели не встать – тут не то что курить, жить сил не было. 14 дней без сигарет, и я понимаю, что сейчас все наладится — выйду на работу, все равно закурю. У меня, вон, и блок свеженький лежит, и на работе в ящике две пачки. А интересно, 15 дней смогу? Смогла. А 16? Смогла. А еще денечек? Так месяц прошел. И началось другое: "Я же целый месяц не курила и закурю? Жалко как-то". Тут и второй прошел, и третий. Год, два. И так уже 10 лет.
Самое сложное, когда я уже для себя отрезала дорогу назад, было понять, куда руки девать и чем заниматься во время банкетных перекуров. Серьезно. Обычно все очень взаимосвязано: сидишь, с друзьями разговариваешь, кто-то тост поднял, выпил, закусил, закурил, разговариваешь. А тут, что делать? Все курят, а ты ешь. Разговариваешь, а рука, которая раньше сигарету держала, как лишняя. Куда ее деть? Пришлось новые, полезные привычки вырабатывать. Но это того стоило.
Решение бросить курить должно быть осознанным. Мало просто сказать вслух. Надо понять, что тебе это действительно нужно, и ты это можешь. Удивительно, но сейчас в моем окружении единственный злостный курильщик – мой муж. Я не ругаюсь и не пилю его. Правда-правда. Просто жду, когда он внутренне решится и сможет отказаться от этого странного ритуала. А он сможет.
Не буду призывать бросать или рассказывать о вреде. Просто попробуйте, оставшись наедине с собой, беспристрастно взвесить все "за" и "против", а потом ответить на вопрос: "зачем я курю?" Беспристрастно, это значит не надо приплетать "у меня такая нервная работа, что без сигарет я с ума сойду". Никотин не успокаивает, а, наоборот, возбуждает нервную систему и повышает давление. Успокаивает привычка-ритуал, некое действие, которое отвлекает от стрессов и проблем. Так, может быть, стоит придумать себе новую, полезную привычку?