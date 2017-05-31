Бывшие бывают: "каминг аут" курильщицы со стажем

Курить вредно. Курить девочкам к тому же стыдно. Первый раз сигарету я попробовала в 11 лет. "Это же так круто, курить, как взрослый! Все "старшаки" в школьной курилке собираются!" Людка П. принесла папины сигареты "Космос", и мы всем женским составом класса закрылись на перемене в туалете. Как и что надо делать, все только видели. Первая полузатяжка – гадость редкостная. Но "мученья" и труд все перетрут. К 9 классу я уже курила осознанно и стабильно. В институте до конца пары еле высиживала, так "уши пухли". И ни разу в голове не возникала мысль "бросить курить". Ну, что значит бросить? Я ведь сама могу перестать, это ж так просто! Наверное.

© Sputnik. Константин Чалабов Хороший день, чтобы бросить курить

Сколько помню, в компании всегда был человек, который "бросал курить". Это какое-то перманентное состояние – постоянно пытаться сделать то, к чему не готов, к чему еще не пришел осознанно. Все эти бросания плавно перетекали в срывы и обратно в глухую завязку. Я смотрела со стороны и ждала, когда кто-то наконец-то найдет самый легкий и быстрый способ избавиться от навязчивого желания глотать дым.

Способов и вариантов было много. Самый популярный и бездейственный (особенно часто встречающийся в институте) – перестать покупать сигареты. Считалось, что ты станешь меньше курить, так как сигарет под рукой не будет, а постоянно "стрелять" стыдно. Не стыдно! Порой мне казалось, что эти люди еще больше начинали курить – бесплатно же.

Другой способ "съешь конфету вместо сигареты" проваливался глубокой депрессией. Или все твои заготовленные "лекарственные" конфеты, семечки, сухарики, пряники съедали друзья (ты же не будешь есть при всех в одиночку, не угостив товарищей), или сам закуривал с горя, так как за неделю "плюс 2 кг", а есть и курить хочется еще сильней.

Третий способ – "медикаментозный". Вариации разные: от специального пластыря, капель, таблеток до электронных устройств. Суть в том, чтобы избавиться от физиологической привычки, брать сигарету и затягиваться. Никотин в организм поступает, а ты типа не куришь. Кто кого обманывает в этом случае, я так и не поняла.

Четвертый и самый, на мой взгляд, загадочный: "Я прочел книжку знаменитого автора N и бросил курить". Это ж, что там такое написано, о чем курильщики раньше не догадывались? А тут, нате! Прочитал, осознал и бросил! Вот, правда, если бы у меня не было знакомого, который таким образом бросил, никогда б не поверила. То, что он потом в секту ушел, это уже другая история.

Мой способ был отчасти случайным. К нему я пришла со стажем 17 лет и выкуриванием утром натощак подряд двух сигарет, чтоб "мозг для работы включился". Курила я только с ментолом и с содержанием никотина 0,7. Чтобы было понятно — в популярных "мужских"тоже 0,7.

Первый раз мысль "бросить" промелькнула во время утреннего прикуривания одной сигареты от другой. Как-то вдруг подумалось, а не слишком ли я от этого завишу. Как подумалось, так и забылось. А через некоторое время я заболела. Не от курения. Очень сильно. Две недели высокой температуры, слабость, что с постели не встать – тут не то что курить, жить сил не было. 14 дней без сигарет, и я понимаю, что сейчас все наладится — выйду на работу, все равно закурю. У меня, вон, и блок свеженький лежит, и на работе в ящике две пачки. А интересно, 15 дней смогу? Смогла. А 16? Смогла. А еще денечек? Так месяц прошел. И началось другое: "Я же целый месяц не курила и закурю? Жалко как-то". Тут и второй прошел, и третий. Год, два. И так уже 10 лет.

Самое сложное, когда я уже для себя отрезала дорогу назад, было понять, куда руки девать и чем заниматься во время банкетных перекуров. Серьезно. Обычно все очень взаимосвязано: сидишь, с друзьями разговариваешь, кто-то тост поднял, выпил, закусил, закурил, разговариваешь. А тут, что делать? Все курят, а ты ешь. Разговариваешь, а рука, которая раньше сигарету держала, как лишняя. Куда ее деть? Пришлось новые, полезные привычки вырабатывать. Но это того стоило.

© Sputnik. Роберт Джопуа Пульмонолог: борьбу с курением нужно начинать с молодого поколения

Решение бросить курить должно быть осознанным. Мало просто сказать вслух. Надо понять, что тебе это действительно нужно, и ты это можешь. Удивительно, но сейчас в моем окружении единственный злостный курильщик – мой муж. Я не ругаюсь и не пилю его. Правда-правда. Просто жду, когда он внутренне решится и сможет отказаться от этого странного ритуала. А он сможет.

Не буду призывать бросать или рассказывать о вреде. Просто попробуйте, оставшись наедине с собой, беспристрастно взвесить все "за" и "против", а потом ответить на вопрос: "зачем я курю?" Беспристрастно, это значит не надо приплетать "у меня такая нервная работа, что без сигарет я с ума сойду". Никотин не успокаивает, а, наоборот, возбуждает нервную систему и повышает давление. Успокаивает привычка-ритуал, некое действие, которое отвлекает от стрессов и проблем. Так, может быть, стоит придумать себе новую, полезную привычку?



