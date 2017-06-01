Дело об убийстве Гиглы Отхозория прекращено

СУХУМ, 1 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Дело об убийстве Гиглы Отхозория, которое произошло на одном из контрольно-пропускных пунктов абхазо-грузинской границы в мае 2016 года, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил корреспонденту Sputnik военный прокурор Абхазии Адгур Агрба в четверг 1 июня.

"Дело об убийстве Отхозория действительно было прекращено 21 апреля 2017 года в виду отсутствия состава преступления. Это дело находилось у нас на предварительном следствии, и мы прекратили, потому что грузинская сторона не предоставила нам необходимых следственных материалов", — отметил военный прокурор.

Агрба рассказал, что Военная прокуратура Абхазии не раз обращалась к грузинским следственным органам через МИД Абхазии с просьбой предоставить материалы об осмотре места происшествия, изъятые гильзы, видеозапись, данные экспертизы и осмотра тела убитого.

Документы не были представлены, добавил он и подчеркнул, что в отсутствие таких материалов и доказательной базы, дело не может быть направлено в суд.

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"Мы очень долго ждали ответа. Каждый раз они нам обещали, что предоставят эти документы, но прислали лишь материал на грузинском языке без печати, подписи, даже фамилии следователя, не было и допрошенных свидетелей. Просто макулатуру. Мы не взяли это во внимание и вернули им все эти бумаги", — сказал Адгур Агрба.

Военный прокурор добавил, что грузинская сторона в таком же виде – без печати и подписи — прислала материалы судебно-медицинской экспертизы. Эти документы не имеют юридической силы, и суд не может их принять, заявил он.

19 мая 2016 года на территории контрольно-пропускного пункта "Набакиа" в селе Батаигуара между военнослужащим пограничного отряда Службы госбезопасности Абхазии Рашидом Канджи-оглы и гражданином Грузии Гиглой Отхозория произошла ссора. Гражданину Грузии было отказано во въезде в Абхазию из-за отсутствия у него необходимых документов. В результате инцидента Гигла Отхозория был убит. По этому факту Военная прокуратура Абхазии завела уголовное дело по статье "умышленное убийство".



