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Съемки фильма Софичка

Первый телепоказ "Софички" в Абхазии состоится на фестивале Искандера

© Фото: архив Киры Коваленко
В Абхазии
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Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" пройдет с 20 по 22 июня в Сухуме.

СУХУМ, 1 июн—  Sputnik, Амра Амичба. Первый открытый телепоказ фильма "Софичка" режиссера Киры Коваленко пройдет в Абхазии 21 июня во второй день фестиваля Искандера "Стоянка человека". Об этом корреспонденту Sputnik сообщила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. 

По словам Арсалия, в Абхазии нет кинотеатров, где зрители могли бы на большом экране посмотреть художественный фильм "Софичка", и правообладатели разрешили показать его по Абхазскому телевидению.

"Раз у нас нет возможности показать его в кинотеатре с помощью профессионального оборудования, мы получили разрешение и оригинальную копию фильма для телепоказа, — сказала министр культуры. —  И надо подчеркнуть, фильм будет показан в качестве, от которого не страдает ни звук, ни изображение".

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© Sputnik. Бегунов Владимир
"Софичка" выйдет на сцену РУСДРАМа в июне

Эльвира Арсалия рассказала, что третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" откроется 20 июня в Государственном русском театре драмы, который носит имя великого классика. 

"Первый раз, когда мы проводим фестиваль в отсутствие человека, которому он был посвящен, — сказала Арсалия. — Первый торжественный вечер открытия фестиваля пройдет в РУСДРАМе. И в  тот же вечер состоится  премьера спектакля "Софичка" по одноименной повести Искандера. Представят свою работу впервые в Абхазии на большой сцене театра наши студенты, которые учатся в Театральном институте имени Щукина". 

В день закрытия фестиваля 22 июня пройдет  литературная экскурсия "Республика справедливости" по тропам Чика (персонаж произведений Искандера – ред.).

"Проведем мы ее совместно с Сухумским домом юношества. Этот день будет отведен Чику и его друзьям. Дети будут главными героями этого дня", — отметила министр.  

Эльвира Арсалия заметила, что Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека"  с каждый годом собирает все больше поклонников творчества писателя, и не исключила, что в будущем году фестиваль получит свое развитие и за пределами Абхазии.  




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