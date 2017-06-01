Первый телепоказ "Софички" в Абхазии состоится на фестивале Искандера

СУХУМ, 1 июн— Sputnik, Амра Амичба. Первый открытый телепоказ фильма "Софичка" режиссера Киры Коваленко пройдет в Абхазии 21 июня во второй день фестиваля Искандера "Стоянка человека". Об этом корреспонденту Sputnik сообщила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

По словам Арсалия, в Абхазии нет кинотеатров, где зрители могли бы на большом экране посмотреть художественный фильм "Софичка", и правообладатели разрешили показать его по Абхазскому телевидению.

"Раз у нас нет возможности показать его в кинотеатре с помощью профессионального оборудования, мы получили разрешение и оригинальную копию фильма для телепоказа, — сказала министр культуры. — И надо подчеркнуть, фильм будет показан в качестве, от которого не страдает ни звук, ни изображение".

© Sputnik. Бегунов Владимир "Софичка" выйдет на сцену РУСДРАМа в июне

Эльвира Арсалия рассказала, что третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" откроется 20 июня в Государственном русском театре драмы, который носит имя великого классика.

"Первый раз, когда мы проводим фестиваль в отсутствие человека, которому он был посвящен, — сказала Арсалия. — Первый торжественный вечер открытия фестиваля пройдет в РУСДРАМе. И в тот же вечер состоится премьера спектакля "Софичка" по одноименной повести Искандера. Представят свою работу впервые в Абхазии на большой сцене театра наши студенты, которые учатся в Театральном институте имени Щукина".

В день закрытия фестиваля 22 июня пройдет литературная экскурсия "Республика справедливости" по тропам Чика (персонаж произведений Искандера – ред.).

"Проведем мы ее совместно с Сухумским домом юношества. Этот день будет отведен Чику и его друзьям. Дети будут главными героями этого дня", — отметила министр.

Эльвира Арсалия заметила, что Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" с каждый годом собирает все больше поклонников творчества писателя, и не исключила, что в будущем году фестиваль получит свое развитие и за пределами Абхазии.



