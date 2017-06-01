День защиты детей: тяжелый рок и "подарок" из Парижа

Белый фонтан и тяжелый рок

Основные мероприятия и акции в честь Международного дня защиты детей прошло в парке имени абхазского писателя Баграта Шинкуба. Подходя к нему, услышал громкий звук электрогитары, а вслед загремели барабаны. От этих ритмов во мне снова проснулся поклонник тяжелого рока, который за последние годы "сошел" до попсы.

"Неужели, для детей организовали настоящий рок концерт", — задался вопросом.

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Подойдя к сцене, был удивлен еще больше. С гитарами и за барабаном были мои хорошие знакомые по Гудауте. Не успел настроиться на волну «металла», как пришлось вернуться к работе.

Разрисованные и счастливые дети носились сломя голову по всему парку, наступая на ноги взрослым. Моя обувь тоже не избежала этой участи. Одни пытались удрать от своих родителей и пошалить самостоятельно, другие, те, кто помладше, смиренно держали за руку взрослых или удобно устроились на их плечах.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

К фонтану у памятника писателю невозможно было подойти. Его окружила мелкота, которая так и норовила запрыгнуть в запененную воду, как десантники в свой праздник. Одному "пузатику" даже чуть не удалось это сделать, но мама была начеку.

На игрушечных "иномарках" с серьезным выражением лиц парк рассекали будущие автомобилисты Абхазии.

Это картина напомнила историю из моего детства, когда в холле сочинского цирка давали на прокат такие машинки за 50 рублей, а меня на них не пустили, упрекнув в больших габаритах. Мне было всего 9 лет. А вот, мои "компактные" друзья, которым я в тот момент завидовал и слегка недолюбливал, прокатились на славу. Молодцы!

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

Чуть дальше фонтана была площадка для особенных детей. Но это не мешало и "обычным" детям присоединиться к развлечениям: сражаться с мушкетерами и танцевать.

"Мы уже несколько лет проводим подобные мероприятия и организовываем летние лагеря для детей с ДЦП Абхазии. Наша главная идея в том, чтобы особенные дети смогли играть наравне с остальными детьми и не чувствовали себя ограниченными", — рассказал активист Павел Гайдаржи.

Первая победа, ярмарка ручных работ и концерт

Дрогу в парк украсила "аллея" из картин, написанных, начинающими художниками из сел Абхазии. Все эти детские работы были представлены на международном конкурсе детского рисунка во Франции.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

"Финальная церемония награждения в конкурсе "Нарисуй мне мир" состоялась вначале мая в Париже. Рисунки были поделены по возрастным категориям, и в категории с 12 до 18 лет победителем стала Тамара Чачба из села Чхуартал Ткуарчалского района", — рассказала организатор экспозиции Оксана Ласурия.

Сама Тамара Чачба не смогла присутствовать на церемонии награждения в Париже из-за проблем с документами, но медаль и сертификат победителя ей прислали из столицы Франции.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

"Темой конкурса был "Наш взгляд на мир" и мне пришлось в голову нарисовать девушку на вершине горы, которая смотрит на облака и держит в руках много ярких шаров. Вокруг войны, конфликты и много неприятных событий происходит в мире, а эта девочка по моей задумке дарит нечто яркое и доброе всем людям", — поделилась Тамара Чачба.

Тамара сожалеет о том, что ей не удалось увидеть Париж и в то же время она безгранично рада своей первой победе, которая дала ей стимул продолжать рисовать.

Ученики государственного лицея-интерната провели ярмарку своих ручных изделий.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

Дети продавали свои поделки: плетеные корзины, игрушки из ниток, зерновые куклы, букеты цветов из салфеток, вязаные сумочки и много еще чего.

Международный День защиты детей в Сухуме завершился благотворительным концертом уже когда было темно и поздно, а детям пора отходить ко сну. Но, разумеется, что спать никто не ушел.



