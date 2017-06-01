День защиты детей: тяжелый рок, железный человек и "подарок" из Парижа

Sputnik, Бадри Есиава.

белый фонтан и тяжелый рок

Основные мероприятия и акции в честь Международного дня защиты детей прошли в парке имени абхазского писателя Баграта Шинкуба. Подходя к нему, услышал громкий звук электрогитары, а вслед загремели барабаны. От этих ритмов во мне снова проснулся поклонник тяжелого рока, который за последние годы "сошел" до попсы.

"Неужели, для детей организовали настоящий рок концерт", — задался я вопросом.

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Подойдя к сцене, я был удивлен еще больше. С гитарами и за барабаном были мои хорошие знакомые по Гудауте. Если за одного из них я знал, что занимается музыкой, то увидеть остальных двоих для меня было приятной неожиданностью. Не успел настроиться на волну "металла", как пришлось вернуться к работе.

Разрисованные и счастливые дети носились сломя голову по всему парку, наступая на ноги взрослым. Моя обувь тоже не сумела избежать этой участи. Одни пытались удрать от своих родителей и пошалить самостоятельно, другие, те, кто помладше, смиренно держали за руку взрослых или удобно устроились на их плечах.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

К фонтану у памятника писателю невозможно было подойти. Его окружила мелкота, которая так и норовила запрыгнуть в запененную воду, как десантники в свой праздник. Одному "пузатику" даже чуть не удалось это сделать, но мама была начеку. Попытка не пытка, как говорится.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

На игрушечных "иномарках" с серьезным выражением лица парк рассекали будущие автомобилисты Абхазии. Эта картина мне напомнила историю из моего детства, когда в холле сочинского цирка давали напрокат такие машинки за 50 рублей, а меня на них не пустили, упрекнув в больших габаритах. Мне было всего 9 лет и проблем с весом, как сейчас у меня не было. А вот, мои "компактные" друзья, которым я в тот момент завидовал и слегка недолюбливал, прокатились на славу. Молодцы!

Чуть дальше фонтана сотрудники "Христианского центра взаимопомощи" и клуб "Молодая жизнь" отвели небольшую территорию для особенных детей. Здесь, "обычные" и дети с различными заболеваниями опорно-двигательной системы сыграли с мушкетерами, станцевали, приняли участие в конкурсах.

"Мы уже несколько лет проводим подобные мероприятия и организовываем летние лагеря для детей с ДЦП Абхазии. Наша главная идея в том, чтобы особенные дети смогли играть наравне с остальными детьми и не чувствовали себя ограниченными", — рассказал сотрудник "Христианского центра взаимопомощи" Павел Гайдаржи.

первая победа, ярмарка ручных работ и концерт

Дорогу в парк украсила "аллея" из картин, написанные, начинающими художниками из разных сел Абхазии. Менеджер программ Международной организации World Vision, которая организовала эту выставку, Оксана Ласурия рассказала, что все эти детские работы были представлены на международном конкурсе детского рисунка во Франции.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

"Финальная церемония награждения в конкурсе "Нарисуй мне мир" состоялась вначале мая в Париже. Рисунки были поделены по возрастным категориям, и в категории с 12 до 18 лет победителем стала Тамара Чачба из села Чхуартал Ткуарчалского района", — рассказала Ласурия.

Сама Тамара Чачба не смогла присутствовать на церемонии награждения в Париже из-за проблем с документами, но медаль и сертификат победителя ей прислали из столицы Франции.

"Темой конкурса была "наш взгляд на мир" и мне пришло в голову нарисовать девушку на вершине горы, которая смотрит на облака и держит в руках много ярких шаров. Вокруг войны, конфликты и много неприятных событий происходит в мире, а эта девочка по моей задумке дарит нечто яркое и доброе всем людям", — поделилась Тамара Чачба.

Тамара сожалеет о том, что ей не удалось увидеть Париж и в то же время она безгранично рада своей первой победе, которая дала ей стимул продолжать рисовать и желание научиться это делать профессионально.

Главный специалист Комитета по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума Эсма Квициния рассказала, что одну из праздничных акций организовали ученики Государственного лицей-интерната. Они провели ярмарку ручных изделий.

Дети, по приемлемым ценам, выложили на продажу, сделанные своими руками картины из пластилина, плетеные корзины, игрушки из ниток, зерновые куклы, букеты цветов из салфеток, вязаные сумочки и десятки других работ.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

Ярмарка привлекла повышенное внимание посетителей торжества, а детские ручные работы неплохо раскупались.

Вдруг, на каркасной сцене рядом с ярмаркой появился не кто иной, как Железный человек из знаменитого голливудского фильма.

"Я Железный человек и прилетел защитить вас", — заявил герой комиксов в микрофон и попросил детей подойти ближе.

Дети потащили к нему своих родителей, и разинув рты, внимали каждому его слову и движению. Тут началось веселье. Детвора с головой погрузилась в мир танцев, песен, интерактивных игр и загадок.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

Территория перед Государственным драматическим театром Абхазии напоминала привокзальную площадь. Десятки детей и их родители выстроились в очередь к паровозу, который курсирует по набережную Махаджиров, весело гудя.

Международный День защиты детей завершился благотворительным концертом, в котором выступили музыканты-любители в жанре рок, поп и рэп.



