Мертвые дельфины: остановка сердца, приборы военных и рыбаки

От чего гибнут дельфины в Черном море, корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказали заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко и директор Института экологии АНА Роман Дбар.

Четыре смерти

Массовый выброс дельфинов на берег в Новороссийске и других приморских городах Краснодарского края начался в апреле. Всего зарегистрировало около семидесяти подобных случаев. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по фактам смертей животных и назначила экспертизы морской воды и туш дельфинов.

© AFP/ HECTOR GUERRERO Ученые по фото расследовали гибель дельфинов в Гагре и Сухуме

Пока внятной версии представлено не было. Сначала говорили об огнестрельных ранах в тушах, потом выяснилось, что их не было. Появившаяся в интернете фотография с мертвым, измазанным нефтью дельфином дала повод грешить на загрязнение моря нефтепродуктами. Биолог, руководитель группы "Помощь дельфинам Черного моря" Владимир Латка заявлял, что морские млекопитающие сами массово выбрасываются на берег, и причины здесь, скорее всего, связаны с деятельностью человека. Это работа сонаров, отравление химикатами, оживленное судоходство. Специалисты NASA предположили, что на животных так действуют аномальные магнитные бури. Версий и предположений множество, не выдвигались разве что совсем маргинальные, вроде атаки пришельцев и тайного оружия исламистов.

В Абхазии за последний месяц были точно зафиксированы четыре случая гибели дельфинов, благо не массовых. Пятого мая труп маленького животного меньше метра в длину обнаружили в Галском районе в устье реки Бугаз в шести километрах от границы с Грузией. 9 мая фотограф Sputnik Томас Тхайцук заснял мертвого дельфина в море возле Брехаловки в Сухуме. В конце мая в соцсетях появилась фотография дельфиньей туши на пляже в Гагре. О мертвом дельфине в устье реки Келасур сообщали в Госкомитет по экологии и охране природы Абхазии местные жители. Специалисты комитета выезжали на место, но тело не нашли, видимо, его унесло море.

Гибель от безумия

Заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко говорит, что в 2016 году специалистам комитета попадались дельфины, попавшие по неосторожности под винты катеров. В этом году единственный мертвый дельфин, которого удалось осмотреть, был без физических увечий.

"То животное, что мы видели в Галском районе, — говорит Соломко. – Было еще детенышем. По нашему предположению, он умер от разрыва сердца, зацепившись за рыбацкую сеть. Маленький, испугался".

Случаи массовой гибели морских млекопитающих, по мнению Мурмана Соломко, связаны с тем, что дельфины во время штормов теряют ориентацию в пространстве, их укачивает, и они выбрасываются на берег, считая, что плывут в сторону моря.

Директор института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар считает причиной массовой гибели морских животных в Новороссийске военный флот.

"Ничто, кроме военно-морского флота, не может привести к такому количеству смертей дельфинов, — говорит Дбар. – Военные на кораблях и подводных лодках используют мощную ультразвуковую аппаратуру, от которой дельфины в прямом смысле сходят с ума и выбрасываются на берег, ничего не понимая".

Отрубленный плавник

Случаев массовой гибели дельфинов в Абхазии, по словам Романа Дбар, не наблюдается, а вот в рыбацких сетях морские млекопитающие погибают постоянно. Дельфины дышат воздухом и должны время от времени всплывать на поверхность для вдоха. Лишенные этой возможности, запутавшись в сетях, они гибнут.

"Тела таких дельфинов легко опознать – у них срезан плавник на спине, — говорит Дбар. – Дельфины запутываются в сети плавниками, рыбаки, чтобы не тратить времени на выпутывание захлебнувшегося животного из сети, срезают плавник и выбрасывают тушу в море".

Как рассказывает ученый, из трех видов дельфинов Черного моря в сети чаще всего попадает азовка. Белобочка запутываются в сетях крайне редко, афалина – почти никогда.

"Во-первых, эти два вида водятся на больших глубинах, а во-вторых, и это главное, у белобочки и афалины другой уровень и частота эхолокационного сигнала, они могут распознавать сети, а прибрежная азовка – нет".

Азовка – самый маленький дельфин Черного и Азовского морей. Гибнет она в камбальных и жаберных сетях, рассчитанных на крупную рыбу.

Неосуществимый проект

Предотвратить гибель дельфинов в рыболовных сетях, по мнению ученого, крайне сложно.

© Sputnik. Игорь Михалев Абхазская сборная и дельфины будут играть в футбол в Сочи

По словам Романа Дбар, законодательно запрещено расставление сетей только в устьях рек. Но этот запрет связан не с морскими млекопитающими, а с путями нереста рыбы, которые нельзя перекрывать.

"Теоретически можно придумать решение, — говорит ученый. – Неплохо было бы снабжать сети специальными устройствами, чтобы дельфины могли их распознавать. Это могли бы быть пластиковые пузыревидные утолщения, расставленные определенным образом. Они бы могли предупреждать дельфинов об опасности".

Сделать же это, по мнению Романа Дбар, практически невозможно. Сначала нужно разработать такие сети, наладить их производство, что будет стоить немалых денег. Обязать же всех рыбаков использовать только такие сети, вообще, представляется идеей фантастической. Сейчас же абхазские рыбаки предпочитают дешевые китайские сети из лески, в которых часто находят свою смерть дельфины.



