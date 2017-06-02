МЧС: ливень затопил дома в Гулрыпшском районе

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прошедший ливень затопил много домов в поселке Каштак Гулрыпшского района, сказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в пятницу 2 июня.

"До двух часов ночи сотрудники МЧС были на месте, устраняли последствия стихии. Зашедшая в дома жителей вода испортила бытовую технику", — добавил он.

По словам Льва Квициния, работы по устранению последствий ливня в поселке Каштак будут продолжены и сегодня. Сотрудники МЧС будут расчищать участки, где вода собрала большое количество камней и мусора.

Несмотря на то, что в Сухуме некоторые улицы тоже подтопило, тяжелых последствий от ливня не было, рассказал глава МЧС Абхазии.

"Благо дождь быстро прекратился, это позволило избежать худших последствий. Все городские службы экстренно провели необходимую работу, были расчищены ливневые каналы", — сказал Квициния.

Премьер-министр Абхазии, по слова Льва Квициния, лично курировал действия МЧС.

"У нас не было прогнозов о том, что пойдет такой сильный ливень, но, учитывая погодные условия на Северном Кавказе, в Южной части России, мы были готовы к экстренным работам", — отметил он.

Также ливень стал причиной падения дерева в Гулрыпшском районе, которое перекрыло движение на трассе. Однако сотрудники МЧС оперативно его убрали.



