Хаджимба о незаконном строительстве: снисхождения не будет

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Снисхождения ни для кого не будет, спрос будет жесткий, заявил на совещании по проблеме незаконного строительства президент Абхазии Рауль Хаджимба.

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Президент отметил, что проверка фактов незаконного строительства, начатая в апреле 2017 года в Пицунде, будет продолжена и в других районах республики, этого он потребовал от Генпрокуратуры.

"Посмотрите, на что похожа Гагра, на что будет похожа через некоторое время Гудаута. У нас практически нет береговой линии. Мы воздвигаем бетонные строения, которые не вписываются в сложившиеся архитектурные традиции. Где архитектурный стиль Гагры, Гудауты, Сухума? Мы готовы построить все, что дает какие-то копейки, даже на могильниках. Думаю, что все прекрасно видят, что идет активный процесс незаконного освоения земель в нарушение существующего законодательства. Мы считаем себя победителями. Мы победили врага. Теперь кого побеждаем? Сами себя уничтожаем. Все строительство производится без каких-либо разрешительных документов", — сказал Хаджимба.

Глава государства отдельно остановился на строительстве жилых домов, которые по факту предназначены для размещения гостиниц.

"Ради бога, пусть строят, но должны быть соответствующее законное сопровождение. Начиная с вопросов выделения земли, разрешения на строительство жилого дома. Мы теряем деньги, которые в виде налогов должны идти государству. Мимо нас текут деньги, и мы потом сидим и плачем, что в стране нет возможностей. Их не будет, потому что пытаемся друг друга обмануть", — считает он.

© Sputnik. Роберт Джопуа Совещание по проблеме незаконного строительства под председательством Президента Рауля Хаджимба

Обратился Хаджимба и к судьям с тем, чтобы они тщательно подходили к принятию решений.

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба доложил Раулю Хаджимба, что в настоящее время в ряде районов проводятся проверки соблюдения земельного законодательства. По его словам, уже выявлены десятки нарушений, только в Гагре их более 40.

© Sputnik. Бадри Есиава Хаджимба о незаконной стройке в Пицунде: остановить и снести

"Силами одной прокуратуры невозможно проблему решить. Необходимо взаимодействие и надо выработать единую позицию по данному вопросу между главами администраций районов и контролирующими органами. Только в этом случае можно решить проблему. Прокуратура выявляет факты и направляет исковые материалы в суд", — сказал Ачба.

Заместитель председателя Верховного Суда Анри Барциц подчеркнул, что в законодательстве есть советующая статья, которая позволяет узаконить самовольное строительство. Но суд, отметил он, никогда не примет решение в пользу того, чтобы строение было узаконено, без двух факторов: справка из администрации и справка о соблюдении норм и правил строительства.

"Я не знаю таких гражданских дел, где без вот этих документов суд пришел к выводу о том, что строение возведено законно. То есть без получения советующих разрешений суд невправе узаконить строительство", — заверил Барциц.

Заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, говоря о незаконно возводимых сооружениях, отметил, что законодательство республики позволяет обязать виновника к сносу объекта.

"Закон имеется. Просто не применяется. Если сам не снес, то принудительно снести, а расходы возложить на лицо, допустившее осуществление незаконного строительства. Мы боремся с законами, а не с тем, что происходит. Законы, если мы будем их выполнять, они дают контролирующим органам весь необходимый перечень и инструментарий для того, чтобы привести ситуацию в соответствие. Мы после каждой такой ситуации, после совещаний, начинаем ужесточать законы, ходить с инициативами в Парламент. Но давайте то, что есть в законодательстве, использовать, а потом практика покажет, что надо ужесточить, а что нет", — сказал Шамба.

В конце встречи президент республики Рауль Хаджимба еще раз обратился к генпрокурору с тем, чтобы он отслеживал ситуацию с незаконным строительством, проводил ежедневную работу, направленную на недопущение подобных случаев. Ответственность, подчеркнул глава государства, должна быть не только на застройщиках, но и на тех, кто не углядел незаконное строительство.



