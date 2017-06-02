"Послы доброй воли Абхазии": будем помогать всем соотечественникам

СУХУМ, 2 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Оказать помощь всем соотечественникам и направить молодежь в правильное русло – главные задачи нового движения "Послы доброй воли Абхазии", рассказали корреспонденту Sputnik капитан команды КВН "Нарты из Абхазии" Тимур Тания и главный редактор "PeopleTalk" Лаура Джугелия.

"Каждый из тех, кто был избран послом доброй воли, чего-то добился в жизни, и мы могли бы абхазскую молодежь, которая нуждается в консолидации, направить в правильное русло. Я думаю, что благодаря таким организациям и движениям, у нас получится помочь им расставить приоритеты", — отметил Тимур Тания.

В задачу послов доброй воли, добавил он, входит не только оказание материальной поддержки, но и проведение образовательного и культурного просвещения.

Лаура Джугелия сказала, что ей было очень приятно получить предложение представлять республику и стать частью нового движения. По ее словам, она настроена решительно и приложит все свои усилия во благо страны и народа.

"Так или иначе все, ставшие послами доброй воли, занимаются так или иначе медийной деятельностью, и у нас есть возможность донести информацию до большого количества людей. А если есть такая возможность, то ею надо воспользоваться", — уверена журналист.

© Sputnik / Илона Хварцкия Sputnik представит "Послов доброй воли Абхазии"

Она добавила, что идею создания движения "Послы доброй воли Абхазии" поддержали главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ Игорь Барциц и председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

Конкретные задачи послов будут определены на учредительном съезде движения, который пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве 5 июня.

Тимур Тания заявил, что для него станет приоритетом вопрос развития молодежи Абхазии в любом уголке мира.

"Деятельность этого движения будет проводиться и на международных площадках, но на этом этапе, на мой взгляд, существует много проблем внутри самой страны. В первую очередь надо помочь молодым людям, которые находятся в Абхазии, и многие из них не видят перспективу в жизни", — считает шоу-мен.

Sputnik Абхазия в понедельник 5 июня проведет видеомост с участниками съезда. В пресс-центре Sputnik в Сухуме соберутся представители благотворительных фондов Абхазии для обсуждения приоритетов дальнейшей работы нового движения.



