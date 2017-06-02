"Послы доброй воли Абхазии": будем помогать всем соотечественникам

СУХУМ, 2 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Оказать помощь всем соотечественникам и направить молодежь в правильное русло – главные задачи нового движения "Послы доброй воли Абхазии", рассказали корреспонденту Sputnik капитан команды КВН "Нарты из Абхазии" Тимур Тания и главный редактор "PeopleTalk" Лаура Джугелия.
"Каждый из тех, кто был избран послом доброй воли, чего-то добился в жизни, и мы могли бы абхазскую молодежь, которая нуждается в консолидации, направить в правильное русло. Я думаю, что благодаря таким организациям и движениям, у нас получится помочь им расставить приоритеты", — отметил Тимур Тания.
В задачу послов доброй воли, добавил он, входит не только оказание материальной поддержки, но и проведение образовательного и культурного просвещения.
Лаура Джугелия сказала, что ей было очень приятно получить предложение представлять республику и стать частью нового движения. По ее словам, она настроена решительно и приложит все свои усилия во благо страны и народа.
"Так или иначе все, ставшие послами доброй воли, занимаются так или иначе медийной деятельностью, и у нас есть возможность донести информацию до большого количества людей. А если есть такая возможность, то ею надо воспользоваться", — уверена журналист.
Она добавила, что идею создания движения "Послы доброй воли Абхазии" поддержали главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ Игорь Барциц и председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
Конкретные задачи послов будут определены на учредительном съезде движения, который пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве 5 июня.
Тимур Тания заявил, что для него станет приоритетом вопрос развития молодежи Абхазии в любом уголке мира.
"Деятельность этого движения будет проводиться и на международных площадках, но на этом этапе, на мой взгляд, существует много проблем внутри самой страны. В первую очередь надо помочь молодым людям, которые находятся в Абхазии, и многие из них не видят перспективу в жизни", — считает шоу-мен.
Sputnik Абхазия в понедельник 5 июня проведет видеомост с участниками съезда. В пресс-центре Sputnik в Сухуме соберутся представители благотворительных фондов Абхазии для обсуждения приоритетов дальнейшей работы нового движения.