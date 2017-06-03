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Встреча Валерии Адлейба с Президентом Раулем Хаджимба

Президент Абхазии встретился с победительницей "Ты супер!" Валерией Адлейба

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Валерия Адлейба (134)
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Победительница международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба вернулась в Абхазию из Крыма 2 июня, где принимала участие в конкурсе юных исполнителей "Новая волна".

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии встретился с победительницей международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерией Адлейба в субботу 3 июня.

"У тебя впереди еще очень много работы, ту поддержку, которую тебе оказывают сегодня, начиная от самого Дробыша, думаю, что все последующие годы также будут поддерживать тебя. Не сомневаюсь, что у тебя все получится, у такой яркой личности, как ты, все получится", — добавил он.

Президент отметил, что государство готово оказывать необходимую поддержку семье Валерии Адлейба.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия пожелала успехов юной абхазской певице в дальнейшем.

"Творческий путь не легок, но очень интересен, он у тебя начался рано, и это очень хорошо", — подчеркнула Арсалия. 

В конце встречи Рауль Хаджимба, министр культуры Эльвира Арсалия и министр образования и науки Адгур Какоба преподнесли Валерии Адлейба памятные подарки и цветы.

Встреча Валерии Адлейба с Президентом Раулем Хаджимба
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Встреча Валерии Адлейба с Президентом Раулем Хаджимба

"У меня непередаваемые эмоции от встречи с президентом, я очень рада", — сказала Лера после встречи.

Мама певицы Мадина Эшба выразила благодарность президенту за оказанное внимание.

"Я хочу сказать огромное спасибо Раулю Джумковичу за теплый прием, поддержку на протяжении всего проекта, поблагодарить всю Абхазию. У Леры была самая сильная поддержка", — сказала Эшба.

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.


Темы:
Валерия Адлейба (134)


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