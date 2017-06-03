Буффон или Роналду: Абхазия строит прогнозы

Бадрак Авидзба, Sputnik

Традиционно в Абхазии с большим интересом наблюдают за ведущими футбольными турнирами в мире. Большое количество людей и старшего и младшего поколения много лет поддерживают свои любимые клубы.

Прогнозы на игру

Перед финалом предпочтения людей разделились практически поровну, многие считают, что итальянский клуб, на воротах которого играет легендарный Джанлуиджи Буффон обязан одолеть соперников. Они надеются, что Буффон завоюет первый кубок, который он не получал за свою карьеру.

"С уверенностью говорить об исходе матча конечно не стоит, потому что обе команды очень сильны. У "Реала" очень сильная атака, а у "Ювентуса" самая сильная защита в мире. Мы наблюдали, как в четвертьфинале "Ювентус" прошел "Барселону", где лучшая атака в мире в двух матчах не забила ни одного мяча", — говорит любитель футбола Астамур Матуа.

Вместе с тем, он отметил, что статистика очных противостояний не в пользу "Ювентуса".

"Я футбол смотрю с 1997 года, и с этого года для "Ювентуса это пятый финал. Хотелось бы, чтобы он победил, еще ни разу я не видел, чтобы "Ювентус побеждал в финале, а "Реал" ни разу не проигрывал финал. Поэтому матч будет очень интересным и упорным, но хотелось бы увидеть как Джанлуиджи Буффон наконец-то поднимет кубок Лиги чемпионов", — подчеркнул Матуа.

© Sputnik. Алексей Филиппов Хаджимба приедет на Кипр, если команда Абхазии будет в финале ЧЕ ConIFA

Другой поклонник итальянского футбола Артур Эшба сам играл в футбольном клубе "Абазг".

"Я очень хочу, чтобы "Ювентус" сегодня выиграл, так как люблю итальянский футбол. Раньше в команде играл Алессандро Дель Пьеро, с тех пор я болею за "Ювентус. В этой игре преимущество итальянцев проявляется во всем, "Реал" тоже конечно замечательный клуб, но я думаю что "Ювентус" победит", — сказал болельщик.

Победа "Реала" сделает Зидана лучшим тренером

Известный журналист Даур Инапшба считает, что в предстоящей игре победу одержит испанский "Реал", так как в команде играют знаменитые на весь мир игроки.

"Команда играет очень красиво и привлекательно, я буду поддерживать их. Думаю, что "Реал" одержит победу со счетом 2:1", — отметил он.

Болельщик с большим стажем Эдуард Миканба ни минуты не сомневается в том, что испанский гранд возьмет Кубок чемпионов.

"Я очень болею за "Реал", потому что там тренером работает легендарный футболист Зинедин Зидан, за которого я всегда болел. Зидан это величайший футболист, я думаю, что если его команда выиграет, то Зидан станет лучшим тренером мира. Я рад, что "Реал" выиграл Чемпионат Испании, сейчас ждем победы в Лиге чемпионов", — уверен Миканба.

Он напомнил, что в истории Лиги чемпионов еще не было случая, чтобы одна команда два года подряд одерживала победу, и сказал, что "Реал" станет первым кому это удастся сделать.

Футболом интересуются не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества.

Единственный клуб, за кого я болею с детства это "Реал". Реал всегда славился своими знаменитыми игроками и у них техника игры отличная. Они обладают командной игрой, а это очень важно в футболе, наверно потому "Реал" самый титулованный клуб в Европе — 11 побед в Лиге Чемпионов. А сегодня уверена, что команда победит, со счетом 2-1. Всем желаю красивой игры, а нам победы", — говорит Дифа Габниа.

Дополнительный интерес матчу придает и то, что тренер "Реала" Зинедин Зидан с 1996 по 2001 год играл в туринском "Ювентусе".

Финал Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом" пройдет в субботу в Кардиффе.



