Станислав Говорухин поддержал "Послов доброй воли Абхазии"

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, режиссер Станислав Говорухин поддержал создание благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", организованного в Москве абхазской диаспорой.

"Хочу пожелать успешной работы участникам нового движения, — сказал Говорухин. — Абхазия — братское для России государство, ее народ всегда славился гостеприимством и душевной добротой".

Режиссер и политик высказал уверенность, что благотворительное движение послужит процветанию Абхазии, будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания.

"Самое главное — помочь тем, кто нуждается в этом больше всего, — говорит Станислав Говорухин. — Желаю "послам" успехов в решении этих задач".

Учредительное заседание движения "Послы доброй воли Абхазии" пройдет в Москве в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" В организацию вошли известные представители абхазской диаспоры России. Видеомост с участниками учредительного съезда состоится в пресс-центре Sputnik Абхазия в 12.00 в понедельник 5 июня.