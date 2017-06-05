11:07 05 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Премьера фильма Рай

Станислав Говорухин поддержал "Послов доброй воли Абхазии"

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
В Абхазии
Получить короткую ссылку
38 0 0

Видеомост с участниками учредительного съезда благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" пройдет в пресс-центре Sputnik в понедельник 5 июня.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, режиссер Станислав Говорухин поддержал создание благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", организованного в Москве абхазской диаспорой.

Рукопожатие
Free Images
Тания: "Послы доброй воли Абхазии" поддержат инициативную молодежь

"Хочу пожелать успешной работы участникам нового движения, — сказал Говорухин. — Абхазия — братское для России государство, ее народ всегда славился гостеприимством и душевной добротой".

Режиссер и политик высказал уверенность, что благотворительное движение послужит процветанию Абхазии, будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания.

"Самое главное — помочь тем, кто нуждается в этом больше всего, — говорит Станислав Говорухин. — Желаю "послам" успехов в решении этих задач".

Учредительное заседание движения "Послы доброй воли Абхазии" пройдет в Москве в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" В организацию вошли известные представители абхазской диаспоры России. Видеомост с участниками учредительного съезда состоится в пресс-центре Sputnik Абхазия в 12.00 в понедельник 5 июня.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В предвыборном штабе партии Согласие и Честь служить Риге
    Добровольная оккупация

    Как этническому русскому Нилу Ушакову на выборах в органы местного самоуправления в Латвии удалось заручиться голосами латышей?

  • Бокал с напитком, архивное фото
    НАТО во хмелю

    Четверо пьяных немецких военных, из состава расквартированных в Литве подразделений НАТО, пострадали в резульатате драке.

  • Каскадная лестница
    Паркинг в парке

    Пока власти Кишинева готовятся брать плату за парковку во дворах, люди стали оставлять авто на дорожках центральных парков.

  • Велоспорт
    Время первых

    Далер Савостьянов стал первым обладателем медали международного турнира по велоспорту в истории независимого Таджикистана.

  • Рабочие проводят осмотр автомобиля Chevrolet Aveo на конвейере
    Автомобиль в срок

    GM Uzbekistan установила четкие сроки поставки своих автомобилей клиентам. Ранее время доставки машины могло достигать года.

  • Артиллерийские снаряды
    Эхо войны

    В столице Эстонии проведена крупнейшая за последние годы операция по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
Совсем не адажио: "Наша Лера" дома
Ночной теракт в Лондоне
Ночной теракт в Лондоне: кадры с улицы
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia