Замена насоса: Сухумский водоканал объяснил сброс фекалий в море

СУХУМ, 5 июн — Sputnik, Владимир Бегунов. Сброс канализационных стоков в море в центре Сухума заметили пользователи соцсетей, директор Сухумского водоканала Тенгиз Квициния подтвердил этот факт, объяснив его ремонтными работами по замене насоса.

"Мы проводили работы, меняли насос, — рассказал директор МУП "Сухумский водоканал" Тенгиз Квициния. – На время работ был задействован аварийный сброс, иначе замену произвести невозможно. Но сброс был недолгий – лишь на время ремонта".

В пятницу 2 июня житель Сухума Тимур Чанба в соцсети Фейсбук выложил снимки потока воды в море.

Скриншот из соцсети

"Черное пятно — это бурлящие фекалии из канализационной трубы, которую проложили месяца три назад", — написал Чанба.

По словам автора публикации, сброс стоков можно было наблюдать в Сухуме в районе улицы Имама Шамиля в пятидесяти метрах от берега.

По словам директора Сухумского водоканала, после замены насоса аварийный сброс был перекрыт и канализационные стоки направлены в очистные сооружения.

Начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба рассказал Sputnik, что труба в том месте действительно в море есть, но это аварийный сток, рассчитанный на чрезвычайные происшествия.

Новый комплекс очистных сооружений Сухума был запущен в апреле 2016 года. На него было затрачено более 600 миллионов рублей. Комплекс рассчитан на обработку 30 тысяч кубических метров канализационных стоков в сутки. Он расположен в 13 километрах от Сухума в селе Нижняя Эшера. Очистные сооружения в Абхазии были разрушены во время грузинско-абхазской войны и не функционировали более 20 лет.