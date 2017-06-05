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Тамаз Цахнакия

Тамаз Цахнакия сменил Андзора Гоова на посту министра здравоохранения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Андзора Гоова от должности министра здравоохранения и назначении министром Тамаза Цахнакия.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Указом президента Андзор Гоов освобожден от должности министра здравоохранения согласно поданному заявлению, сообщается на сайте президента Абхазии.

"Освободить Гоова Андзора Назруновича от должности министра здравоохранения Республики Абхазия согласно поданному заявлению. Назначить министром здравоохранения Республики Абхазия Цахнакия Тамаза Мурмановича", — говорится в Указе президента.

Андзор Гоов занимал должность министра здравоохранения с октября 2014 года.

Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия в апреле 2011 года был назначен первым заместителем министра здравоохранения Абхазии.

В феврале 2017 года Цахнакия был освобожден Кабинетом Министров от должности по собственному желанию в связи с переходом на должность главного врача Республиканской больницы.


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