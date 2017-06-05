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Сборная Абхазии после победы в первом матче на ЧЕ ConIFA 2017

"Драма" у театра: команда Абхазии победила в первом поединке на ЧЕ ConIFA

Федерация футбола абхазии
В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (9)
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Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, проходит в Северном Кипре с 4 по 11 июня.

СУХУМ, 5 июн —Sputnik, Бадрак Авидзба. Поболеть за сборную Абхазии по футболу на Чемпионате Европы ConIFA поклонники национально команды собрались у здания Абхазского государственного театра драмы имени Самсона Чанба, где был установлен экран.

Беслан Аджинджал
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазской сборной на ЧЕ ConIFA запретили перед игрой общение с прессой

Одни болельщики наблюдали за дебютом абхазской команды в игре со сборной Алании (РЮО), сидя на стульях, другие стоя поддерживали футболистов, аплодируя удачным действиям игроков на поле, а некоторые удобно расселись на ступеньках театра.

Люди с большим интересом следили за развитием событий на поле. Кто-то пришел с национальным флагом в руках, также на набережной Сухума, несмотря на позднее время, можно было увидеть детей.

В самом начале матча игрок абхазской команды Дмитрий Кортава открыл счет, вызвав у болельщиков шквал эмоций.

После забитого гола команды контролировали мяч в основном в середине поля, однако ближе к концу первого тайма наша сборная имела хорошую возможность удвоить счет, но голкипер соперников защитил свои ворота. Футболисты Алании достойно ответили, опасный удар по нашим воротам не достиг цели, наш вратарь Инал Кацба был на месте.

Второй тайм начался не в пользу команды из Абхазии, осетины больше владели мячом. На 61-й минуте за игру рукой в своей штрафной площадке в ворота сборной Абхазии был назначен пенальти, который соперники сумели реализовать — 1:1. 

У Драмтеатра была по-настоящему футбольная атмосфера, кто-то из толпы крикнул: "Реал — чемпион!", вспоминая победу испанской команды в финале Лиги чемпионов. А что касается сборных Абхазии и Алании, то встреча завершилась драматично. В последние минуты добавленного времени Руслан Шония забил победный гол абхазской команды.

Сборная Абхазии перед началом матча с Лапландией
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазская сборная готова к первой игре ЧЕ ConIFA 2017

"Игра была очень интересной и нервной, несмотря на то, что соперники сумели сравнять счет, наши ребята проявили характер и завершили матч в свою пользу", — сказал поклонник абхазского футбола.

Все игры национальной команды Абхазии будут показаны на больших экранах.

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии принимает участие в турнире в качестве чемпиона мира.

Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (9)


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