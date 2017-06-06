Контакт с оркестром: репетиция концерта CONCЕRTO GROSSO

Sputnik, Амра Амичба.

При подходе к Абхазской филармонии сквозь отрытую боковую дверь уже слышны звуки музыки. Музыканты оркестра и юная пианистка пытаются найти "общее дыхание".

Студентка первого курса музыкального училища имени Алексея Чичба 15-летняя пианистка Лана Адлейба объяснила, что нужно время, чтобы установить контакт с оркестром.

"При первой репетиции это не сразу удается, — признается она. — Либо кто-то спешит, либо кто-то отстает. Но работа с дирижером и регулярные занятия дают свои результаты. Необходимо боковым зрением следить за оркестром, потому что важен ансамбль всех исполнителей".

В Абхазской филармонии проходят репетиции к предстоящему 7 июня концерту CONCЕRTO GROSSO. Записавшись заранее на репетицию, учащиеся музыкальных школ и Музучилища приходят строго в свое время.

В филармонии их ждут музыканты Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением дирижера, Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна, которые выступают вместе юными музыкантами.

Тонкий слух Давида Терзяна улавливает малейшую погрешность в игре ученика, о чем при завершении обсуждается с исполнителем и его педагогом. Терзян дает советы профессионала, чем, несомненно, воспользуются юные музыканты.

Лана Адлейба с пяти лет занимается музыкой, она рассказывает, что педагог настолько хорошо ее изучил, что безошибочно предлагает программу, которая подходит ей.

"Я могу свои предпочтения высказать. Но педагог знает меня с первого класса, лучше, чем я сама себя знаю, и выбирает произведения. Мендельсона люблю, Баха, потому что играю их часто, — сказала пианистка. - Выучить ноты наизусть — это самое меньшее, что может быть сделано в процессе изучения произведения. Основная работа начинается после, когда оттачиваются форма и характер исполнения".

На предстоящем концерте Лана Адлейба исполнит первую часть второго концерта Мендельсона. После завершения учебы в Музучилище планирует продолжить учебу в консерватории, чтобы стать профессиональной пианисткой и выступать по всему миру с концертами.

"Выходить на сцену и играть – это непередаваемые ощущения, нужно хотя бы один раз испытать, чтобы понять", — вдохновенно замечает она.

Концерт "шестнадцати"

Директор Музыкального училища Нинель Бжания рассказала, что на концерте выступят одаренные дети, которые могут стать достойной сменой нынешним музыкантам оркестра.

"Хочется сказать, что это одни из самых лучших детей, на которых мы возлагаем очень большие надежды, что в будущем они продолжат учебу, поступят в Музучилища, а затем пополнят ряды камерного оркестра и других музыкальных коллективов новыми музыкантами", — сказала директор Музучилища.

Юные музыканты в возрасте от 10 до 15 лет исполнят концерты для фортепиано Бетховена, Моцарта, Мендельсона, концерты для скрипки Вивальди, "Вальс" Петренко, "Адажио" Бергиля и многие другие.

Всего прозвучат 16 номеров в сопровождении Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Давида Терзяна.

"Наши малыши исполняют сложные произведения, которые находятся в репертуаре знаменитых пианистов, и им для выступления нужен симфонический оркестр. Чтобы усилить наш оркестр, к нам приезжают наши друзья из Майкопа – Государственный симфонический оркестр Адыгейской филармонии. Очень благодарны, потому что они всегда отзываются на нашу просьбу", — отметила Нинель Бжания.

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Нинель Бжания отметила, что главная цель, помимо того, что дети приобщаются к классической музыке, — дать им профессиональное музыкальное образование.

"Наблюдаю за концертной деятельностью, которую проводят наши дети в разных областях, это и танцы, и эстрада, и вокал. Хотела бы, чтобы нас правильно поняли, но именно классическая музыка требует титанического труда, больших усилий и педагогов, и учеников, и родителей", — подчеркнула Бжания.

Директор Музучилища считает, что можно максимум за две недели подготовиться к тому, чтобы ребенку выйти на сцену и спеть песенку.

"У музыкантов же многочасовой труд за инструментом, иногда программа готовится по 3-4 месяца, порой и полгода. Я думаю, эти дети всегда должны быть на виду, их надо продвигать. Именно к их творческому и жизненному пути присматриваться, — заметила Бжания. — Здесь совершенно другой труд, и это совершенно другие дети. Они серьезные, они вдумчивые, глубокие, из них вырастут по-настоящему достойные люди. Это то, чем мы можем гордиться".

Музыкальное училище имени Алексея Чичба ежегодно проводит концерты с участием лучших юных музыкантов. Если раньше они назывались "Концерт парадов", то в этом году концерт пройдет под названием CONCЕRTO GROSSO.

"В этом году формат нашего фестиваля расширился. К скрипачам, пианистам и виолончелистам присоединились и духовые специальности. В рамках фестиваля у нас впервые прозвучат саксофон, кларнет и флейта", — сказала Нинель Бжания.

CONCЕRTO GROSSO победителей и лауреатов республиканских конкурсов, которые учатся в музыкальных школах и Музыкальном училище, состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 7 июня в 18 часов.