Налоговая служба Абхазии проведет замену бланков ИНН

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Замену бланков ИНН (идентификационный номер налогоплательщика – ред.) предусматривает принятое во вторник 6 июня Кабинетом Министров Абхазии постановление "Об утверждении порядка постановки на налоговый учет юридических и индивидуальных предпринимателей".

По словам министра по налогам и сборам республики Даура Курмазия, замена бланков будет проходить с 1 июля по 1 декабря 2017 года.

"Предусматривается замена бланков ИНН, которая носит вынужденный характер ввиду того, что в свое время цифровой код ИНН предусматривал ограниченное количество полей, и в дальнейшем его использование было невозможным. Мы предлагаем ввести единый номер налогоплательщика на весь период его существования на всей территории Абхазии по всем видам налоговых платежей и сборов", — сказал Курмазия.

Руководитель налоговой службы также подчеркнул, что замена бланков будет бесплатной, а причин для задержки никаких не будет.

Курмазия стал докладчиком еще одного принятого правительством постановления "Об утверждении временного порядка учета расходов при определении налогооблагаемых доходов индивидуальных предпринимателей". Он отметил, что действовавший закон о подоходном налоге с физических лиц не предусматривал состав расходов, принимаемых к вычету при определении налогооблагаемых доходов.

Курмазия также отметил, что данным постановлением предлагается применение временного порядка положения о составе затрат при определении налогооблагаемой прибыли и предусматривается срок разработки документа, регулирующего учет дохода и расхода индивидуальных предпринимателей. Временный порядок позволит урегулировать спорные вопросы в правоотношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками. Это в большей части снимет проблемы налогоплательщиков. Они могут аргументированно и обоснованно принимать к расходу определенные затраты. Исключительной особенностью является то, что для индивидуального предпринимателя предусмотрен кассовый метод учета расходов, то есть по мере оплаты.

На заседании Кабинета Министров был также утвержден состав коллегии Министерства по налогам и сборам. В общей сложности члены правительства рассмотрели более 30 вопросов, стоявших в повестке дня.